Итальянский суд закрыл дела о гибели 29 человек под лавиной

РИМ, 4 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Суд Суд итальянского города Пескара закрыл дела 22 обвиняемых по делу о сходе лавины на горный отель "Ригопьяно" в январе 2017 года, сообщают местные СМИ.

Жертвами происшествия тогда стали 29 человек, 11 постояльцев и работников гостиницы были спасены из-под снежных завалов, поиски длились несколько дней.

По решению суда закрыты дела бывших президентов региона Абруццо Лучано Д"Альфонсо, Оттавиано Дель Турко и Джанни Кьоди, бывших и нынешних высокопоставленных сотрудников спасательных органов и службы гражданской обороны.

Прокуратура вменяла им невыполнение работ, связанных с расчисткой дорог к отелю, отсутствие карты лавин и запоздалую организацию центра оказания помощи. Обвинения в отношении подозреваемых варьировались от злоупотребления служебным положением и подлога до непреднамеренного убийства нескольких человек и ответственности за обрушение зданий.

Согласно заключению судьи, действия освобожденных от ответственности чиновников и спасателей не связаны с обрушением здания отеля, а материалы следствия не позволяют поддержать позицию обвинения.

Тем не менее ряд фигурантов процесса остаются обвиняемыми по другим статьям. Так, в деле осталась сотрудница префектуры Пескары, не поверившая первому звонку о помощи, а также бывший префект города, хозяин всего горного курорта и представитель руководства областной службы гражданской обороны.