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Итальянский суд закрыл дела о гибели 29 человек под лавиной
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РИА Новости

Итальянский суд закрыл дела о гибели 29 человек под лавиной

02:32 04.12.2019 (обновлено: 12:37 04.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
РИМ, 4 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Суд итальянского города Пескара закрыл дела 22 обвиняемых по делу о сходе лавины на горный отель "Ригопьяно" в январе 2017 года, сообщают местные СМИ.
Жертвами происшествия тогда стали 29 человек, 11 постояльцев и работников гостиницы были спасены из-под снежных завалов, поиски длились несколько дней.
По решению суда закрыты дела бывших президентов региона Абруццо Лучано Д"Альфонсо, Оттавиано Дель Турко и Джанни Кьоди, бывших и нынешних высокопоставленных сотрудников спасательных органов и службы гражданской обороны.
Прокуратура вменяла им невыполнение работ, связанных с расчисткой дорог к отелю, отсутствие карты лавин и запоздалую организацию центра оказания помощи. Обвинения в отношении подозреваемых варьировались от злоупотребления служебным положением и подлога до непреднамеренного убийства нескольких человек и ответственности за обрушение зданий.
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Согласно заключению судьи, действия освобожденных от ответственности чиновников и спасателей не связаны с обрушением здания отеля, а материалы следствия не позволяют поддержать позицию обвинения.
Тем не менее ряд фигурантов процесса остаются обвиняемыми по другим статьям. Так, в деле осталась сотрудница префектуры Пескары, не поверившая первому звонку о помощи, а также бывший префект города, хозяин всего горного курорта и представитель руководства областной службы гражданской обороны.
Решение суда вызвало негодование родственников жертв катастрофы. "Я начинаю думать, что в итоге вина будет возложена на тех, кто находился, работал и приехал на отдых в отель, - заявил отец одного из погибших в соцсети Facebook. - Я чувствую, будто правосудие меня обмануло".
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