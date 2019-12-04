Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани

"С 4 по 6 декабря на территории международного выставочного центра "Казань Экспо" состоится 19-я международная специализированная выставка оборудования, приборов и инструментов для машиностроительной, металлообрабатывающей и сварочной отраслей промышленности "Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань". В выставке примет участие 221 компания, в том числе 199 – из 29 российских регионов, а также компании из Белоруссии, Германии, Чехии, Швейцарии", - говорится в сообщении организаторов.

Заявленная выставочная площадь мероприятий составляет порядка 4 тысяч квадратных метров. В 2018 году в аналогичной выставке приняли участие 180 компаний, заявленная выставочная площадь составила 2,3 тысячи квадратных метров. На выставке будет представлено оборудование и технологии из двух десятков стран: Германии, Италии, Китая, Польши, Индии, Венгрии, Австрии, Белоруссии, России, США, Тайваня, Литвы, Сингапура, Болгарии, Украины, Турции, Чехии, Южной Кореи, Швейцарии и Японии.

В рамках выставки запланированы IX заседание координационного совета предприятий машиностроения Татарстана, международная научно-техническая конференция "Инновационные машиностроительные технологии, оборудование и материалы – 2019", конференция "Российские технологии и оборудование – машиностроительному комплексу Республики Татарстан", церемония награждения лауреатов и дипломантов 15-го открытого конкурса на соискание премий правительства Татарстана за качество, бизнес-встречи. Также в этом году в рамках выставки пройдёт открытие регионального чемпионата "Молодые профессионалы" по пяти компетенциям: "Фрезерные работы на станках с ЧПУ", "Токарные работы на станках с ЧПУ", "Сварочные технологии", "Мехатроника", "Интернет вещей".