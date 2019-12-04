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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2019-12-04T10:43+0300
https://ria.ru/20191204/1561936632.html
Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
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РИА Новости

Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани

01:09 04.12.2019 (обновлено: 10:43 04.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоКазань
Казань
© РИА Новости / Алексей Куденко
Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 4 дек - РИА Новости. Международная специализированная выставка "Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань", в которой примут участие более 220 компаний из России, Белоруссии, Германии, Чехии, Швейцарии, открывается в среду в выставочном центре "Казань Экспо".
"С 4 по 6 декабря на территории международного выставочного центра "Казань Экспо" состоится 19-я международная специализированная выставка оборудования, приборов и инструментов для машиностроительной, металлообрабатывающей и сварочной отраслей промышленности "Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань". В выставке примет участие 221 компания, в том числе 199 – из 29 российских регионов, а также компании из Белоруссии, Германии, Чехии, Швейцарии", - говорится в сообщении организаторов.
Заявленная выставочная площадь мероприятий составляет порядка 4 тысяч квадратных метров. В 2018 году в аналогичной выставке приняли участие 180 компаний, заявленная выставочная площадь составила 2,3 тысячи квадратных метров. На выставке будет представлено оборудование и технологии из двух десятков стран: Германии, Италии, Китая, Польши, Индии, Венгрии, Австрии, Белоруссии, России, США, Тайваня, Литвы, Сингапура, Болгарии, Украины, Турции, Чехии, Южной Кореи, Швейцарии и Японии.
В рамках выставки запланированы IX заседание координационного совета предприятий машиностроения Татарстана, международная научно-техническая конференция "Инновационные машиностроительные технологии, оборудование и материалы – 2019", конференция "Российские технологии и оборудование – машиностроительному комплексу Республики Татарстан", церемония награждения лауреатов и дипломантов 15-го открытого конкурса на соискание премий правительства Татарстана за качество, бизнес-встречи. Также в этом году в рамках выставки пройдёт открытие регионального чемпионата "Молодые профессионалы" по пяти компетенциям: "Фрезерные работы на станках с ЧПУ", "Токарные работы на станках с ЧПУ", "Сварочные технологии", "Мехатроника", "Интернет вещей".
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
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Как ожидается, гостями мероприятий станут президент Татарстана Рустам Минниханов, министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варнак, генеральный директор Агентства экономического развития Тюрингии Андреас Край, руководитель АНО "Российская система качества" Максим Протасов и другие.
Организаторами выставки выступают министерство промышленности и торговли Татарстана, Российская ассоциация производителей станкоинструментальной продукции "Станкоинструмент", ОАО "Казанская ярмарка". Выставка проводится при поддержке президента Татарстана.
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Республика ТатарстанМаксим ПротасовРустам МиннихановКазаньЭкономика
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