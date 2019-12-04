Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО

"Важнейшая встреча, ради которой я в основном и приехал - это ужин министров иностранных дел стран-членов Альянса с Украиной и Грузией. Это очень важно для нас. Мы хотим постоянно быть на повестке дня Альянса, и именно такие ужины позволяют поддерживать диалог (на министерском уровне) с Альянсом", - приводит слова Пристайко издание "Европейская правда" .

Кроме того Пристайко добавил, что в ближайшее время Венгрия может снять вето на проведение Комиссии Украина-НАТО (КУН) на политическом уровне. "В ближайшие дни парламент рассмотрит закон о среднем образовании, предусматривающий решение последней рекомендации Венецианской комиссии. Этот закон уже стоит в повестке дня Верховной рады. Я ожидаю, что после этого голосования Венгрия заявит о разблокировании работы Комиссии Украина-НАТО на уровне более высоком, чем послы", - заявил он.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до 2020 года. В прошлом году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что нет прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.