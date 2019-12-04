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РИА Новости

Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО

00:27 04.12.2019
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© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Архивное фото
КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров НАТО, которая проходит в Лондоне 3-4 декабря, не предусматривает отдельных переговоров с Украиной, британская сторона смогла организовать встречу для Киева на уровне министров.

"Важнейшая встреча, ради которой я в основном и приехал - это ужин министров иностранных дел стран-членов Альянса с Украиной и Грузией. Это очень важно для нас. Мы хотим постоянно быть на повестке дня Альянса, и именно такие ужины позволяют поддерживать диалог (на министерском уровне) с Альянсом", - приводит слова Пристайко издание "Европейская правда".

Министр отметил, что Венгрия выступила против такого ужина министров. "К сожалению, из-за венгерской позиции, они (такие ужины министров) имеют статус неформальных встреч", - пояснил он.
Кроме того Пристайко добавил, что в ближайшее время Венгрия может снять вето на проведение Комиссии Украина-НАТО (КУН) на политическом уровне. "В ближайшие дни парламент рассмотрит закон о среднем образовании, предусматривающий решение последней рекомендации Венецианской комиссии. Этот закон уже стоит в повестке дня Верховной рады. Я ожидаю, что после этого голосования Венгрия заявит о разблокировании работы Комиссии Украина-НАТО на уровне более высоком, чем послы", - заявил он.
Вадим Пристайко
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Глава МИД Украины призвал НАТО следить за черноморским регионом
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до 2020 года. В прошлом году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что нет прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.
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Ситуация на УкраинеВадим ПристайкоМИД УкраиныНАТОЙенс СтолтенбергУкраинаВ мире
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