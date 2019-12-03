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РИА Новости

Глава МИД Украины призвал НАТО следить за черноморским регионом

20:53 03.12.2019
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Вадим Пристайко
Вадим Пристайко
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
ЛОНДОН, 3 дек – РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко призвал НАТО не упускать из внимания черноморский регион.
"Сейчас в центре внимания НАТО - север Европы, балтийские страны, Польша, можно говорить о том, где больше военных где меньше… Черноморский регион безопасен благодаря присутствию НАТО, благодаря Турции, и мы должны понимать – в этом я согласен с НАТО – что это сосед, у которого ключи к Черному морю, где мы живем. Если мы потеряем концентрацию из-за других приоритетов – южная Европа, другие части света, то мы останемся одни, и этого бы хотелось избежать", - сказал Пристайко, выступая на "круглом столе" в преддверии саммита лидеров стран НАТО в Лондоне.
Пристайко также посетовал, что Украина в свое время не вступила в НАТО, и напомнил о том, что она самостоятельно защищает восточный фронт альянса.
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