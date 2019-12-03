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РИА Новости

США хотят большей поддержки от России по афганскому урегулированию

19:59 03.12.2019
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости, Татьяна Смайловски. США хотели бы большей поддержки со стороны России по стабилизации ситуации в Афганистане, заявил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.
"Представитель США по Афганистану (Залмай) Халилзад и спецпредставитель США по Сирии (Джеймс) Джеффри говорят с российскими партнерами интенсивно об этом (ситуации в Афганистане - ред.). Мы бы хотели более широкого сотрудничества со стороны России не только по вопросу борьбы с ИГ*, но также и по политическому процессу и стабилизации", - сказал дипломат, выступая в комитете по международным делам сената США.
По его словам, реакция России на просьбу США о помощи "менее, чем идеальна". "Они не предлагают такого рода поддержку, которую мы бы ожидали от них", - подчеркнул Хейл.

*Террористическая организация, запрещенная в России
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
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АфганистанРоссияСШАВ мире
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