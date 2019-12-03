США хотят большей поддержки от России по афганскому урегулированию

"Представитель США по Афганистану (Залмай) Халилзад и спецпредставитель США по Сирии (Джеймс) Джеффри говорят с российскими партнерами интенсивно об этом (ситуации в Афганистане - ред.). Мы бы хотели более широкого сотрудничества со стороны России не только по вопросу борьбы с ИГ*, но также и по политическому процессу и стабилизации", - сказал дипломат, выступая в комитете по международным делам сената США.
По его словам, реакция России на просьбу США о помощи "менее, чем идеальна". "Они не предлагают такого рода поддержку, которую мы бы ожидали от них", - подчеркнул Хейл.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России