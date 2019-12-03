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РИА Новости

На еврейском кладбище во Франции осквернили более ста могил

19:18 03.12.2019
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CC BY 2.0 / jolisoleil / js-winetours / js-citytours / Around Ribeauville entrance of SippДеревня во Франции
Деревня во Франции
CC BY 2.0 / jolisoleil / js-winetours / js-citytours / Around Ribeauville entrance of Sipp
Деревня во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 дек - РИА Новости. Более сотни могил осквернено на еврейском кладбище в департаменте Нижний Рейн на северо-востоке Франции, говорится в коммюнике местных властей.
"Антисемитские надписи были обнаружены во вторник, 3 декабря, на 107 могилах еврейского кладбища в коммуне Вестоффен", - сообщается в заявлении.
Там отмечается, что ранее в этот же день антисемитские надписи были обнаружены в коммуне Шафуз-сюр-Зорн в этом же департаменте.
"Префект Нижнего Рейна Жан-Люк Маркс самым решительным образом осуждает эти позорные антисемитские акты, снова ударившие по Нижнему Рейну, и выражает свою полную поддержку еврейскому сообществу", - отмечается в документе.
Власти отмечают, что "эти подлые и беспричинные акты ненависти не должны ставить под сомнение сосуществование нашего общества".
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