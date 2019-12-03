На еврейском кладбище во Франции осквернили более ста могил

ПАРИЖ, 3 дек - РИА Новости. Более сотни могил осквернено на еврейском кладбище в департаменте Нижний Рейн на северо-востоке Более сотни могил осквернено на еврейском кладбище в департаменте Нижний Рейн на северо-востоке Франции , говорится в коммюнике местных властей.

"Антисемитские надписи были обнаружены во вторник, 3 декабря, на 107 могилах еврейского кладбища в коммуне Вестоффен", - сообщается в заявлении.

Там отмечается, что ранее в этот же день антисемитские надписи были обнаружены в коммуне Шафуз-сюр-Зорн в этом же департаменте.

"Префект Нижнего Рейна Жан-Люк Маркс самым решительным образом осуждает эти позорные антисемитские акты, снова ударившие по Нижнему Рейну, и выражает свою полную поддержку еврейскому сообществу", - отмечается в документе.