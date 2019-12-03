Россия соблюдает положения договора СНВ, заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Россия соблюдает положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.
"Согласно нашим оценкам, Россия по-прежнему соблюдает свои обязательства в рамках ДСНВ", - сказал он, выступая в комитете по международным делам сената США.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.