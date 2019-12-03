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РИА Новости

Россия соблюдает положения договора СНВ, заявили в Госдепе

19:09 03.12.2019
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© Фото : Carnegie EuropeСпецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд
Спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд
© Фото : Carnegie Europe
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Россия соблюдает положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.
"Согласно нашим оценкам, Россия по-прежнему соблюдает свои обязательства в рамках ДСНВ", - сказал он, выступая в комитете по международным делам сената США.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
2 декабря, 23:14
США ищут более долговременные варианты СНВ с участием Китая
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Кристофер ФордДоговор СНВ-3РоссияСШАВ мире
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