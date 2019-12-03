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РИА Новости

Власти Ленобласти выделят 1 млрд рублей на ремонт больниц

19:06 03.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Власти Ленинградской области заложили в бюджете на 2020 год один миллиард рублей на ремонт медицинских учреждений один – это в два раза больше объемов финансирования прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, в планах областного комитета по здравоохранению провести ремонты в 34 объектах здравоохранения, в том числе в стационарах восьми межрайонных больниц.
"Масштабный ремонт в 2020 году ждет Токсовскую больницу – там планируется реновация педиатрического отделения и отделения хирургии, а также подразделений Ленинградской областной клинической больницы — в следующем году в главном медицинском учреждении области откроются обновленное отделение ЭКО, а также поликлиника", - отметил собеседник агентства.
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Он добавил, что за счет средств областного бюджета на ремонт Токсовской межрайонной больницы в следующем году планируется направить около 150 миллионов рублей, Ленинградской областной клинической больницы — 170 миллионов рублей. Кроме того, в планах властей — провести ремонты детской поликлиники в Пикалево, а также детских поликлиник Волосовской, Подпорожской и Рощинской межрайонных больниц, отделения реабилитации детской клинической больницы в Тихвине и ряда отделений в Киришской, Ивангородской и Ломоносовской больницах. Кроме того предстоит завершить ремонты медучреждений, начатые в текущем году.
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