Власти Ленобласти выделят 1 млрд рублей на ремонт больниц

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Власти Ленинградской области заложили в бюджете на 2020 год один миллиард рублей на ремонт медицинских учреждений один – это в два раза больше объемов финансирования прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, в планах областного комитета по здравоохранению провести ремонты в 34 объектах здравоохранения, в том числе в стационарах восьми межрайонных больниц.

"Масштабный ремонт в 2020 году ждет Токсовскую больницу – там планируется реновация педиатрического отделения и отделения хирургии, а также подразделений Ленинградской областной клинической больницы — в следующем году в главном медицинском учреждении области откроются обновленное отделение ЭКО, а также поликлиника", - отметил собеседник агентства.