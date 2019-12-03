В больнице скончалась девушка, раненая при стрельбе в Сухуме

Ранее неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. По данным МВД, два человека погибли и четверо пострадали. Среди пострадавших - 22-летняя официантка Доминика Акиртава, которая находилась в очень тяжелом состоянии.
"Доминика Акиртава ушла из жизни не приходя в сознание около 3 декабря. Она находилась в отделении реанимации больницы в состоянии тяжелой комы", - уточнил представитель ведомства.
2 декабря, 20:23Экс-глава МВД Абхазии отверг причастность к убийству в Сухуме