В больнице скончалась девушка, раненая при стрельбе в Сухуме

Ранее неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. По данным МВД, два человека погибли и четверо пострадали. Среди пострадавших - 22-летняя официантка Доминика Акиртава, которая находилась в очень тяжелом состоянии.