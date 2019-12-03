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РИА Новости

В больнице скончалась девушка, раненая при стрельбе в Сухуме

18:59 03.12.2019
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© SputnikНа месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019
На месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019
© Sputnik
СУХУМ, 3 дек - РИА Новости. Скончалась раненая при стрельбе в Сухуме девушка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Абхазии.
Ранее неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. По данным МВД, два человека погибли и четверо пострадали. Среди пострадавших - 22-летняя официантка Доминика Акиртава, которая находилась в очень тяжелом состоянии.
"Доминика Акиртава ушла из жизни не приходя в сознание около 3 декабря. Она находилась в отделении реанимации больницы в состоянии тяжелой комы", - уточнил представитель ведомства.
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2 декабря, 20:23
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