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РИА Новости

Новые маршруты и развлечения подготовили для "Зимы в Подмосковье"

16:39 03.12.2019
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© РИА Новости / Виталий АньковДети катаются на коньках
Дети катаются на коньках
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В проекте "Зима в Подмосковье" в этом году будет 15 направлений. Помимо уже известных и любимых туристами городов в нем примут участие Руза, Королев, Подольск и Егорьевск. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора Московской области Наталью Виртуозову.
"Зима в Подмосковье" началась с выставки Марка Шагала "Между небом и землей" в музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим". А 7 декабря в Дмитрове откроют горнолыжный сезон, там пройдет фестиваль "Спорт! Снег! Смех!".
Для жителей и гостей области на новогодние праздники подготовили сразу несколько площадок. Например, в Клину и Серпухове можно будет отметить праздник на свежем воздухе. Там организуют концерты и, конечно, салют.
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Горнолыжный сезон откроют в Дмитрове 7 декабря
В первый день нового года в Подольске пройдет праздник карнавальных костюмов "Маска, я тебя люблю", а 2 декабря карнавал пройдет в Сергиевом Посаде. В Истре с 6 по 8 января будут отмечать "Сказочное Рождество". Праздник начнется с открытия выставки художника Валерия Архипова в "Новом Иерусалиме", там представят работы, посвященные творчеству А.С.Пушкина.
С 20 декабря по 10 января в Подмосковье проведут более 1 тысячи елок и порядка 100 ярмарок. Кроме того, Московская область готовится к масштабным крещенским и масленичным гуляниям.
Для любителей активного отдыха в регионе подготовили свыше 120 горнолыжных трасс. Зимние виды спорта можно освоить на таких курортах, как "Лисья гора" в Балашихе и клуб Гая Северина. Также в области залили около тысячи катков.
В подмосковных парках уже зажгли ели, там устанавливают арт-объекты, входные группы, украшают дорожки красочной иллюминацией. Всех посетителей угостят чаем из самоваров в брендированных стаканах "Зима в Подмосковье".
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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