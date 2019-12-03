Новые маршруты и развлечения подготовили для "Зимы в Подмосковье"

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В проекте "Зима в Подмосковье" в этом году будет 15 направлений. Помимо уже известных и любимых туристами городов в нем примут участие Руза, Королев, Подольск и Егорьевск. Об этом сообщил телеканал В проекте "Зима в Подмосковье" в этом году будет 15 направлений. Помимо уже известных и любимых туристами городов в нем примут участие Руза, Королев, Подольск и Егорьевск. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора Московской области Наталью Виртуозову.

"Зима в Подмосковье" началась с выставки Марка Шагала "Между небом и землей" в музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим". А 7 декабря в Дмитрове откроют горнолыжный сезон, там пройдет фестиваль "Спорт! Снег! Смех!".

Для жителей и гостей области на новогодние праздники подготовили сразу несколько площадок. Например, в Клину и Серпухове можно будет отметить праздник на свежем воздухе. Там организуют концерты и, конечно, салют.

В первый день нового года в Подольске пройдет праздник карнавальных костюмов "Маска, я тебя люблю", а 2 декабря карнавал пройдет в Сергиевом Посаде. В Истре с 6 по 8 января будут отмечать "Сказочное Рождество". Праздник начнется с открытия выставки художника Валерия Архипова в "Новом Иерусалиме", там представят работы, посвященные творчеству А.С.Пушкина.

С 20 декабря по 10 января в Подмосковье проведут более 1 тысячи елок и порядка 100 ярмарок. Кроме того, Московская область готовится к масштабным крещенским и масленичным гуляниям.

Для любителей активного отдыха в регионе подготовили свыше 120 горнолыжных трасс. Зимние виды спорта можно освоить на таких курортах, как "Лисья гора" в Балашихе и клуб Гая Северина. Также в области залили около тысячи катков.