Эксперт оценил планы исключить "площадку" из экзамена на права

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Председатель правления Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева прокомментировала намерение ГИБДД убрать "площадку" из экзамена на права.
Эксперт поддержала инициативу, отметив, что нововведение улучшит подготовку водителей.
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"Зарубежный опыт об этом свидетельствует. Практически во всех благополучных странах с точки зрения безопасности дорожного движения и с высоким уровнем подготовки начинающих водителей отсутствует этап экзамена на площадке как таковой", — пояснила Зайева в комментарии RT.
По ее словам, отсутствие "площадки" при сдаче на права поможет решить проблему нехватки экзаменаторов и повысить качество оценки водительских навыков.
"Поэтому я только за то, чтобы водителя проверяли в тех условиях, в которых он в дальнейшем будет водить, то есть в реальных", — добавила Зайцева.
Ранее начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Николай Гиляков заявил, что с 1 октября 2020 года ГИБДД намерено исключить "площадку" из экзамена на водительские права.
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