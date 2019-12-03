Эксперт оценил планы исключить "площадку" из экзамена на права

По ее словам, отсутствие "площадки" при сдаче на права поможет решить проблему нехватки экзаменаторов и повысить качество оценки водительских навыков.

"Поэтому я только за то, чтобы водителя проверяли в тех условиях, в которых он в дальнейшем будет водить, то есть в реальных", — добавила Зайцева.