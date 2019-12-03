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РИА Новости

СК проверит данные о младенце, которого прятали в квартире в Москве

15:33 03.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Московские следователи проверят информацию о младенце, которого собственные родители прятали в квартире в центре города, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.
Как сообщали в СМИ, семейная пара приехала в Москву из Мордовии и поселилась в Пресненском районе. В конце октября у них родился ребёнок — роды принимал сам отец. У матери началось сильное кровотечение, но "скорую", которую вызвала мать женщины, в квартиру никто не пустил. Сотрудники службы опеки пытались проверить и зарегистрировать ребёнка, но дверь им не открывали, поэтому в очередной раз за ребёнком пришли уже с полицейскими. Родители дверь открыли, но оказали сопротивление. Сейчас они вместе с ребёнком на обследовании у врачей.
Сотрудник отряда Лиза Алерт
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"Следователи проверят все изложенные в СМИ факты. Проводятся необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - заключила Иванова.
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