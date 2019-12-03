Пресс-конференция И. Умаханова и К. Косачева о мировой повестке

Участники:
- заместитель председателя Совета Федерации Ильяс УМАХАНОВ;
- председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин КОСАЧЕВ.
В рамках мероприятия речь пойдет об актуальных вопросах международных отношений, европейской и международной безопасности, которые определяли мировую повестку в 2019 году, в том числе о роли России в сирийском мирном урегулировании, взаимодействии России со странами Африки, об итогах встречи в "нормандском формате", об отношениях России с США, ЕС и НАТО, а также о роли парламентской дипломатии как эффективного способа взаимодействия с различными политическими силами для продвижения интересов России на международной арене в рамках Межпарламентского союза, ПА ОБСЕ, ПАСЕ и других структур и диалоговых площадок.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- заместитель председателя Совета Федерации Ильяс УМАХАНОВ;
- председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин КОСАЧЕВ.
В рамках мероприятия речь пойдет об актуальных вопросах международных отношений, европейской и международной безопасности, которые определяли мировую повестку в 2019 году, в том числе о роли России в сирийском мирном урегулировании, взаимодействии России со странами Африки, об итогах встречи в "нормандском формате", об отношениях России с США, ЕС и НАТО, а также о роли парламентской дипломатии как эффективного способа взаимодействия с различными политическими силами для продвижения интересов России на международной арене в рамках Межпарламентского союза, ПА ОБСЕ, ПАСЕ и других структур и диалоговых площадок.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/