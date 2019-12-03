Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

Участники:
- член Совета Федерации Ольга КОВИТИДИ;
- социолог Евгений КОПАТЬКО;
- член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан БЕЗПАЛЬКО.
К разговору также приглашен:
- депутат Верховной Рады Украины Вадим НОВИНСКИЙ (по видеосвязи из Киева).
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
До Парижского саммита в нормандском формате остается менее недели. В своих заявлениях украинские официальные лица сейчас сосредотачиваются на темах обмена пленными, отвода войск и контроля над границей. По первым двум вопросам компромисс возможен, но третий может быть обсуждаем только в контексте выполнения Украиной политических статей Минских соглашений.
Готов ли к этому Киев? Какова позиция Германии и Франции? Обозначится ли в Париже переход к решению проблемы реинтеграции Донбасса – или будут зафиксированы параметры заморозки конфликта?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- член Совета Федерации Ольга КОВИТИДИ;
- социолог Евгений КОПАТЬКО;
- член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан БЕЗПАЛЬКО.
К разговору также приглашен:
- депутат Верховной Рады Украины Вадим НОВИНСКИЙ (по видеосвязи из Киева).
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
До Парижского саммита в нормандском формате остается менее недели. В своих заявлениях украинские официальные лица сейчас сосредотачиваются на темах обмена пленными, отвода войск и контроля над границей. По первым двум вопросам компромисс возможен, но третий может быть обсуждаем только в контексте выполнения Украиной политических статей Минских соглашений.
Готов ли к этому Киев? Какова позиция Германии и Франции? Обозначится ли в Париже переход к решению проблемы реинтеграции Донбасса – или будут зафиксированы параметры заморозки конфликта?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/