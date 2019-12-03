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РИА Новости

Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

15:04 03.12.2019
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5 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Парижский саммит по Донбассу: ждать ли прорыва?". Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Участники:
- член Совета Федерации Ольга КОВИТИДИ;
- социолог Евгений КОПАТЬКО;
- член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан БЕЗПАЛЬКО.

К разговору также приглашен:
- депутат Верховной Рады Украины Вадим НОВИНСКИЙ (по видеосвязи из Киева).

Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

До Парижского саммита в нормандском формате остается менее недели. В своих заявлениях украинские официальные лица сейчас сосредотачиваются на темах обмена пленными, отвода войск и контроля над границей. По первым двум вопросам компромисс возможен, но третий может быть обсуждаем только в контексте выполнения Украиной политических статей Минских соглашений.
Готов ли к этому Киев? Какова позиция Германии и Франции? Обозначится ли в Париже переход к решению проблемы реинтеграции Донбасса – или будут зафиксированы параметры заморозки конфликта?

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