В Петербурге сократилась площадь пожара в ангаре

"В настоящее время происходит горение в завалах, площадь пожара составляет 700 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

Пожар начался в 02.13 по адресу Московское шоссе, 54 в Пушкинском районе Петербурга. Огонь охватил все 12 тысяч квадратных метров здания, конструкции обрушились. Ангар расположен в промзоне в складских помещениях. К ликвидации пожара привлечено 220 человек личного состава, 49 единиц техники. Погибших, пострадавших нет. В 07.59 мск пожар был локализован.