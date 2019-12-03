"Росатом" завершил поставки "начинки" топлива для первой в Индии АЭС

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Топливная компания госкорпорации Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ поставила в Индию заключительную партию урановых таблеток, которые используются в производстве ядерного топлива для первой индийской АЭС "Тарапур".

"Общий объем поставленной по контракту продукции составил более 50 тонн, все отгрузки выполнены в 2019 году", - говорится в сообщении.

Топливные таблетки из диоксида низкообогащённого урана были изготовлены на входящем в ТВЭЛ "Машиностроительным заводе" (Электросталь, Московская область). В Индии они будут использованы при производстве ядерного топлива для АЭС "Тарапур" на площадке Национального топливного комплекса в городе Хайдарабаде.

"В случае заинтересованности индийских партнеров мы готовы к реализации как аналогичных контрактов, так и новых проектов в ядерном топливном цикле", - отметил старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу ТВЭЛ Олег Григорьев, слова которого цитируются в сообщении.