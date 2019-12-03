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РИА Новости

"Росатом" завершил поставки "начинки" топлива для первой в Индии АЭС

13:47 03.12.2019
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© Фото : с сайта Сибирского химического комбинатаУстановка для производства ТВЭЛов
Установка для производства ТВЭЛов
© Фото : с сайта Сибирского химического комбината
Установка для производства ТВЭЛов. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ поставила в Индию заключительную партию урановых таблеток, которые используются в производстве ядерного топлива для первой индийской АЭС "Тарапур".
"Общий объем поставленной по контракту продукции составил более 50 тонн, все отгрузки выполнены в 2019 году", - говорится в сообщении.
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Топливные таблетки из диоксида низкообогащённого урана были изготовлены на входящем в ТВЭЛ "Машиностроительным заводе" (Электросталь, Московская область). В Индии они будут использованы при производстве ядерного топлива для АЭС "Тарапур" на площадке Национального топливного комплекса в городе Хайдарабаде.
"В случае заинтересованности индийских партнеров мы готовы к реализации как аналогичных контрактов, так и новых проектов в ядерном топливном цикле", - отметил старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу ТВЭЛ Олег Григорьев, слова которого цитируются в сообщении.
АЭС "Тарапур" (штат Махараштра) - первая атомная электростанция в Индии, введенная в эксплуатацию в 1969 году. В настоящее время в составе АЭС - два энергоблока с так называемыми кипящими реакторами типа BWR (установленной электрической мощностью 150 МВт каждый) и два блока с тяжеловодными реакторами PHWR по 490 МВт.
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