Германия может помочь тверским ЛПК выйти на европейский рынок

ТВЕРЬ, 3 дек – РИА новости. Перспективы международной кооперации в сфере лесопереработки, выходе лесоперерабатывающих предприятий Тверской области на европейские рынки через площадку Саксонии-Анхальт обсудили представители Тверской области в рамках бизнес-миссии в Германию, сообщил представитель пресс- службы областного правительства.
При этом он напомнил, что значительное количество предприятий Верхневолжья выпускают экспортно ориентированную продукцию – топливные гранулы и пеллеты.
"Сотрудничество с Германией в биоэнергетике также позволит внедрять передовые немецкие технологии на наших производствах", - отметил представитель пресс-службы.
Кроме того, обсуждались вопросы международной кооперации в сферах туризма, пищевой промышленности.
Губернатор области Игорь Руденя считает, что проведение бизнес-миссий является одним из инструментов продвижения тверской продукции, развития международного сотрудничества в экономике и привлечении инвестиций.
Договоренность о визите в Германию была достигнута по результатам прошедшей в сентябре этого года в Москве в Российско-Германской Внешнеторговой палате встречи представителей правительства Тверской области и правительства земли Саксонии-Анхальт.
По информации пресс-службы, в эти дни также проходит бизнес-миссия Тверской области в Китай. В провинции Цзянсу Верхневолжье представило презентации об инвестиционных, экспортных и туристических направлениях региона. В частности, представители Тверской области изучают работу Китая по строительству индустриальных парков.