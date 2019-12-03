Германия может помочь тверским ЛПК выйти на европейский рынок

ТВЕРЬ, 3 дек – РИА новости. Перспективы международной кооперации в сфере лесопереработки, выходе лесоперерабатывающих предприятий Тверской области на европейские рынки через площадку Саксонии-Анхальт обсудили представители Тверской области в рамках бизнес-миссии в Германию, сообщил представитель пресс- службы областного правительства.

При этом он напомнил, что значительное количество предприятий Верхневолжья выпускают экспортно ориентированную продукцию – топливные гранулы и пеллеты.

"Сотрудничество с Германией в биоэнергетике также позволит внедрять передовые немецкие технологии на наших производствах", - отметил представитель пресс-службы.

Кроме того, обсуждались вопросы международной кооперации в сферах туризма, пищевой промышленности.

Губернатор области Игорь Руденя считает, что проведение бизнес-миссий является одним из инструментов продвижения тверской продукции, развития международного сотрудничества в экономике и привлечении инвестиций.

Договоренность о визите в Германию была достигнута по результатам прошедшей в сентябре этого года в Москве в Российско-Германской Внешнеторговой палате встречи представителей правительства Тверской области и правительства земли Саксонии-Анхальт.