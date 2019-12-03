Кириенко заявил о проведении в 2020 году конференции "Уроки Нюрнберга"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Международная научная конференция "Уроки Нюрнберга" пройдет в России в ноябре 2020 года, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Международная научная конференция "Уроки Нюрнберга" пройдет в России в ноябре 2020 года, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко

"В ноябре 2020 года состоится международная научная конференция "Уроки Нюрнберга", на которой исторический опыт и судебная практика Нюрнбергского военного трибунала будут рассмотрены с учётом тех новых уникальных архивных документов о политике геноцида, проводимой нацистами на территории нашей страны", - сказал он на Всероссийском патриотическом форуме, проходящем в Москве.

"Потому что сегодня находятся люди, которым хватает совести возвращаться к Нюрнбергскому процессу и оспаривать справедливость вынесенных тогда решений", - добавил Кириенко, не уточнив города проведения конференции.

Он также рассказал о новых проектах Года памяти и славы, отмечаемого в России в 2020 году, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Среди них: "Без срока давности" (документирование фактов геноцида нацистами против советского народа); "Лица Победы" (сохранение семейных историй участников войны); "Риорита - радость Победы" (воссоздание в населенных пунктах праздничной атмосферы 9 мая 1945 года); "Память Героев" (сохранение памяти о Героях Великой Отечественной войны), "Блокадный хлеб" (о блокадном Ленинграде).