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РИА Новости

Кириенко заявил о проведении в 2020 году конференции "Уроки Нюрнберга"

13:14 03.12.2019 (обновлено: 14:27 03.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
© РИА Новости / Алексей Даничев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Международная научная конференция "Уроки Нюрнберга" пройдет в России в ноябре 2020 года, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"В ноябре 2020 года состоится международная научная конференция "Уроки Нюрнберга", на которой исторический опыт и судебная практика Нюрнбергского военного трибунала будут рассмотрены с учётом тех новых уникальных архивных документов о политике геноцида, проводимой нацистами на территории нашей страны", - сказал он на Всероссийском патриотическом форуме, проходящем в Москве.
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"Потому что сегодня находятся люди, которым хватает совести возвращаться к Нюрнбергскому процессу и оспаривать справедливость вынесенных тогда решений", - добавил Кириенко, не уточнив города проведения конференции.
Он также рассказал о новых проектах Года памяти и славы, отмечаемого в России в 2020 году, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Среди них: "Без срока давности" (документирование фактов геноцида нацистами против советского народа); "Лица Победы" (сохранение семейных историй участников войны); "Риорита - радость Победы" (воссоздание в населенных пунктах праздничной атмосферы 9 мая 1945 года); "Память Героев" (сохранение памяти о Героях Великой Отечественной войны), "Блокадный хлеб" (о блокадном Ленинграде).
"Сад памяти" - высадка деревьев в память о всех погибших в годы Великой Отечественной войны, мы должны будем все вместе посадить 27 миллионов деревьев для того, чтобы в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне появилось дерево", - отметил Кириенко.
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80 лет с начала Второй мировой войныВеликая Отечественная война (1941-1945)Сергей КириенкоРоссияОбщество
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