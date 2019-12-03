Пресс-конференция о развитии института наставничества

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9 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Развитие института наставничества и популяризация лучших практик среди профессионального сообщества, работодателей, населения".