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РИА Новости

Пресс-конференция о развитии института наставничества

13:05 03.12.2019
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9 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Развитие института наставничества и популяризация лучших практик среди профессионального сообщества, работодателей, населения".
Участники:
- директор ФИРО РАНХиГС Максим ДУЛИНОВ;
- директор Центра профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС Владимир БЛИНОВ;
- заместитель директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Антон ЯРЕМЧУК;
- заведующая кафедрой индивидуализации и тьюторства МПГУ Татьяна КОВАЛЕВА.

Эксперты обсудят реализацию национального проекта "Образование" в части наставничества, представят лучшие практики в этой сфере.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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