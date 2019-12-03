В Смоленской области пропавшего шестилетнего мальчика нашли мертвым

ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Шестилетний мальчик, который в понедельник ушел гулять и не вернулся домой в Шестилетний мальчик, который в понедельник ушел гулять и не вернулся домой в Смоленской области , найден мертвым, сообщает поисково-спасательный отряд "Сальвар".

Информация о безвестном исчезновении ребенка в городе Вязьма поступила следователям вечером 2 декабря. Для организации полномасштабного розыска и всестороннего выяснения обстоятельств пропажи следователями возбуждено дело об убийстве малолетнего. В поисках мальчика были задействованы сотрудники следственного управления, МВД, МЧС, волонтеры и местные жители.

"Найден. Погиб", - говорится в сообщении.

По информации издания Readovka67, около 17.00 мск понедельника мальчик ушел из дома с трехколесным велосипедом.

"Сегодня в ходе поисковой операции на участке местности недалеко от дома, где проживал ребенок, в пруду подо льдом было обнаружено его тело", - сообщает следствие.