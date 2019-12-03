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РИА Новости

В Смоленской области пропавшего шестилетнего мальчика нашли мертвым

13:02 03.12.2019 (обновлено: 13:22 03.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Шестилетний мальчик, который в понедельник ушел гулять и не вернулся домой в Смоленской области, найден мертвым, сообщает поисково-спасательный отряд "Сальвар".
Информация о безвестном исчезновении ребенка в городе Вязьма поступила следователям вечером 2 декабря. Для организации полномасштабного розыска и всестороннего выяснения обстоятельств пропажи следователями возбуждено дело об убийстве малолетнего. В поисках мальчика были задействованы сотрудники следственного управления, МВД, МЧС, волонтеры и местные жители.
"Найден. Погиб", - говорится в сообщении.
По информации издания Readovka67, около 17.00 мск понедельника мальчик ушел из дома с трехколесным велосипедом.
Сотрудник отряда Лиза Алерт
2 декабря, 21:04
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"Сегодня в ходе поисковой операции на участке местности недалеко от дома, где проживал ребенок, в пруду подо льдом было обнаружено его тело", - сообщает следствие.
В настоящее время следователями проверяются все версии произошедшего, допрашиваются родственники ребенка, устанавливаются свидетели и очевидцы. Выясняются условия жизни и воспитания ребенка в семье.
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МЧС РФВязьмаСмоленская областьПроисшествия
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