Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика
Удмуртская Республика
2019-12-03T12:03+0300
https://ria.ru/20191203/1561900076.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155533/49/1555334969_0:138:3258:1971_1036x0_80_0_0_3313906faa2837a37458dad487068b3b.jpg
РИА Новости

Удмуртия получит миллиард рублей на развитие сел

12:03 03.12.2019
21
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Удмуртии Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 3 дек - РИА Новости. Удмуртия в 2020 году получит около одного миллиарда рублей из федерального бюджета на развитие сельских территорий региона, при этом республика находится на четвертом месте среди регионов России по объёму выделяемых средств на данный проект, написал глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"В 2020 году мы получим порядка 1 миллиарда рублей на развитие сельских территорий - это 4-й результат по стране по объему выделяемых средств. Изменения коснутся тысяч людей, хочу рассказать о самых значимых и долгожданных", - пишет Бречалов в социальной сети.
Ижевск
28 ноября, 16:32Удмуртская Республика
В Ижевске заработал первый финский экопункт для приёма вторсырья
По его данным, на эти средства в Шарканском районе построят культурно-досуговый центр, отремонтируют стадион, в Кезском районе начнутся работы по строительству очистных сооружений Центральной районной больницы и микрорайона "Больничный городок", сети газо- и водоснабжения будут прокладываться в Селтинском и Игринских районах. "Это лишь малая часть будущих изменений - впереди реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы, развитие водоснабжения, энергообеспечения и телекоммуникаций, а также гранты на реализацию, как минимум 42 инициатив жителей села", - сообщает глава Удмуртии.
В пресс-службе руководства региона пояснили, что "полученный объём средств также направят на развитие жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры, комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку, а также содействие занятости сельского населения. "Последнее направление – это одно из кардинальных новшеств, которые вводит программа - компенсация в размере до 30% понесённых затрат сельхозпредприятий на целевую подготовку молодых специалистов, аналогичная поддержка предусмотрена и во время прохождения студентами производственной практики", - говорится в сообщении пресс-службы.
Здание Государственной Думы РФ
14 ноября, 14:41Удмуртская Республика
В Госдуме обещали помочь с проблемой недостроенных школ в Удмуртии
По данным ведомства, самая значимая сумма - 554,4 миллиона рублей из федеральной казны и 130 миллионов рублей из регионального бюджета в качестве софинансирования - будет направлена на реализацию заявленных мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий". "Это одно из ключевых направлений госпрограммы. В федеральный отбор прошли четыре района республики - это Игринский, Кезский, Шарканский и Селтинский.
"Благодаря этому "голубое топливо" получат жители 12 деревень Игринского района – в будущем году здесь развернётся масштабное строительство газораспределительных сетей", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии.
Благоустройство Центральной площади Ижевска
28 ноября, 17:32Удмуртская Республика
Удмуртия и Финляндия намерены сотрудничать в сфере туризма
100000
Обсудить 0
Удмуртская РеспубликаУдмуртская республикаАлександр БречаловОбщество
Рекомендуем
Врач
В Удмуртии открыли кабинеты для социальной помощи беременным
Вид Мурманска
В Мурманской области многодетные смогут получить деньги вместо земли
Руденя: В Верхневолжье вводятся новые меры поддержки семей с детьми
В Верхневолжье создают ИТ-министерство
Вид на дагестанский город Махачкала. Архивное фото
Первый этап реконструкции канала Старый Терек закончат в 2020 году
ДАГЕСТАН ДЕРБЕНТ ПАНОРАМА
Новые "ЭкоПункты" по приему вторсырья открыты в двух городах Дагестана
Врио главы Дагестана Владимир Васильев во время церемонии представления в Махачкале. 5 октября 2017
Васильев: доступная среда должна быть нормой во всех городах Дагестана
Церемония открытия спортивной площадки в Унцукульском районе Дагестана
Новое спортсооружение открыто в Унцукульском районе Дагестана
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: оказание ВМП в Верхневолжье не должно прерываться
Тушение лесных пожаров
Васильев: нужны техничные решения для предотвращения лесных пожаров
Игра на фортепиано
В Омскую область поступили два пианино в рамках нацпроекта "Культура"
Начальник Главного управления МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин на брифинге в Доме Правительства РТ. 3 декабря 2019
В Татарстане установили 75 тысяч пожарных извещателей для льготников
Махачкала
Должников по налогам в Дагестане привлекут к уголовной ответственности
Девушка идет по Никитскому бульвару в Москве
В Москве открылась фотовыставка "Химическая промышленность"
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев
Глава Дагестана открыл школу единоборств в Махачкале
Вид на село в Дагестане
Фермеры Дагестана с 2020 года смогут законно арендовать госземли
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Более 30 человек жили в доме под Белгородом, где взорвался газ
01:38Пригожин посетовал на низкий гонорар, получаемый Ротару
01:36Полотно Гогена ушло с молотка во Франции за 9,5 миллиона евро
01:34Макрон осудил осквернение могил на еврейском кладбище во Франции
01:32В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
Лента новостейМолния