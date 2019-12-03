Удмуртия получит миллиард рублей на развитие сел

УФА, 3 дек - РИА Новости. Удмуртия в 2020 году получит около одного миллиарда рублей из федерального бюджета на развитие сельских территорий региона, при этом республика находится на четвертом месте среди регионов России по объёму выделяемых средств на данный проект, написал глава Удмуртии Удмуртия в 2020 году получит около одного миллиарда рублей из федерального бюджета на развитие сельских территорий региона, при этом республика находится на четвертом месте среди регионов России по объёму выделяемых средств на данный проект, написал глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в социальной сети " ВКонтакте ".

"В 2020 году мы получим порядка 1 миллиарда рублей на развитие сельских территорий - это 4-й результат по стране по объему выделяемых средств. Изменения коснутся тысяч людей, хочу рассказать о самых значимых и долгожданных", - пишет Бречалов в социальной сети.

По его данным, на эти средства в Шарканском районе построят культурно-досуговый центр, отремонтируют стадион, в Кезском районе начнутся работы по строительству очистных сооружений Центральной районной больницы и микрорайона "Больничный городок", сети газо- и водоснабжения будут прокладываться в Селтинском и Игринских районах. "Это лишь малая часть будущих изменений - впереди реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы, развитие водоснабжения, энергообеспечения и телекоммуникаций, а также гранты на реализацию, как минимум 42 инициатив жителей села", - сообщает глава Удмуртии.

В пресс-службе руководства региона пояснили, что "полученный объём средств также направят на развитие жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры, комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку, а также содействие занятости сельского населения. "Последнее направление – это одно из кардинальных новшеств, которые вводит программа - компенсация в размере до 30% понесённых затрат сельхозпредприятий на целевую подготовку молодых специалистов, аналогичная поддержка предусмотрена и во время прохождения студентами производственной практики", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, самая значимая сумма - 554,4 миллиона рублей из федеральной казны и 130 миллионов рублей из регионального бюджета в качестве софинансирования - будет направлена на реализацию заявленных мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий". "Это одно из ключевых направлений госпрограммы. В федеральный отбор прошли четыре района республики - это Игринский, Кезский, Шарканский и Селтинский.