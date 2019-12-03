В Тюмени пройдет форум-выставка #возМОЖНОсти

ТЮМЕНЬ, 3 дек – РИА Новости. Первый региональный специализированный форум-выставка #возМОЖНОсти, на котором будет представлены наиболее эффективные практики и технологии работы с людьми с инвалидностью, новейшее реабилитационное оборудование, пройдет в Тюмени 12 декабря, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
"Форум является одним из ключевых и социально-значимых событий отрасли "Социальная политика" и объединит ведущие организации региона, оказывающие услуги людям с ограниченными возможностями здоровья. Для посетителей форума запланирован целый ряд мероприятий: творческие, развивающие мастер-классы, спортивные площадки, бесплатные консультации юристов, врачей, психологов, логопедов", - отметил сотрудник пресс-службы.
По его словам, для семей с детьми, воспитывающих детей-инвалидов, будут организованы публичные выступления экспертов в области неврологии, психологии. Дети в это время смогут провести время на детской площадке под присмотром аниматоров.
"..Инвалидность – не приговор. Доказательство этому – судьбы многих людей, которые, несмотря на ограничения здоровья, добились победы и успеха в совершенно разных сферах", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
По данным пресс-службы губернатора, в Тюменской области почти 100 тысяч инвалидов, из них в особых условиях и безбарьерной среде нуждаются около 30 тысяч человек.
"Чтобы у каждого жителя была возможность принимать участие в жизни нашего региона и реализовать себя, у нас разрабатываются и внедряются инновационные подходы реабилитации, специальные информационные технологии, формируется доступная городская среда, создаются рабочие места. К этой важной работе все активнее подключаются общественные организации инвалидов. Они стали полноправными партнерами государства в решении многих серьезных задач", - отметил глава региона.