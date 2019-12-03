Более 60% россиян сами выращивают овощи и фрукты, показал опрос

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более 60% россиян самостоятельно выращивают овощи, фрукты и другие сельскохозяйственные культуры, большинство из них объясняют это тем, что собственная продукция более полезная, свидетельствуют данные опроса Более 60% россиян самостоятельно выращивают овощи, фрукты и другие сельскохозяйственные культуры, большинство из них объясняют это тем, что собственная продукция более полезная, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ

Согласно опросу, 67% россиян выращивают продукты для собственных нужд, объясняя это тем, что собственная продукция более качественная, полезная или безопасная (83%). 38% опрошенных выращивают сельхозкультуры для удовольствия, а 32% — с целью экономии средств. При этом около половины россиян (53%) "что-то слышали, но не знают подробностей" о заболеваниях, которым подвержены растения в сельском хозяйстве.

По данным ВЦИОМ , каждый третий россиянин (33%) покупает овощи, фрукты и другие растительные продукты в сетевых супермаркетах. На рынках делают покупки 28% опрошенных, 14% - в несетевых продуктовых магазинах. 41% опрошенных отмечают, что на рынках представлено недостаточно растительных сельхозтоваров отечественного производства.

Большинство россиян (83%) предпочтут покупать сельскохозяйственные продукты отечественного производства (83%), 2% респондентов отдают предпочтение импортным, а 14% заявляют, что им не важно, где были выращены продукты. Половина россиян (51%) при выборе из двух одинаковых растительных продуктов предпочтет тот, на котором есть маркировка "Эко". 78% россиян согласны с мнением, что органические продукты безопаснее для здоровья, 77% считают их более полезными.

Наиболее часто употребляемыми продуктами у россиян являются хлеб, хлебобулочные изделия и растительные масла. Не реже двух раз в неделю их употребляют по 91% респондентов. Также россияне не реже двух раз в неделю употребляют свежие овощи (87%), молоко и молочные продукты (81%), крупы и макаронные изделия (81%). Мясо присутствует в рационе не реже двух раз в неделю у 80% россиян, а фрукты и свежие ягоды — у 74%.

56% респондентов несколько раз в неделю едят кондитерские изделия, столько же и с такой же регулярностью употребляют в пищу колбасы и мясные изделия; еще треть — свежую или замороженную рыбу (29%), а также рыбные или мясные полуфабрикаты (27%).