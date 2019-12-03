Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T11:47+0300
https://ria.ru/20191203/1561898776.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/49879/90/498799054_0:584:1398:1370_1036x0_80_0_0_9ac1236eaa08abe5721e8ffd791e6fd0.jpg
РИА Новости

Более 60% россиян сами выращивают овощи и фрукты, показал опрос

11:47 03.12.2019
110
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПомидор
Помидор
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Помидор. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более 60% россиян самостоятельно выращивают овощи, фрукты и другие сельскохозяйственные культуры, большинство из них объясняют это тем, что собственная продукция более полезная, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Согласно опросу, 67% россиян выращивают продукты для собственных нужд, объясняя это тем, что собственная продукция более качественная, полезная или безопасная (83%). 38% опрошенных выращивают сельхозкультуры для удовольствия, а 32% — с целью экономии средств. При этом около половины россиян (53%) "что-то слышали, но не знают подробностей" о заболеваниях, которым подвержены растения в сельском хозяйстве.
По данным ВЦИОМ, каждый третий россиянин (33%) покупает овощи, фрукты и другие растительные продукты в сетевых супермаркетах. На рынках делают покупки 28% опрошенных, 14% - в несетевых продуктовых магазинах. 41% опрошенных отмечают, что на рынках представлено недостаточно растительных сельхозтоваров отечественного производства.
Большинство россиян (83%) предпочтут покупать сельскохозяйственные продукты отечественного производства (83%), 2% респондентов отдают предпочтение импортным, а 14% заявляют, что им не важно, где были выращены продукты. Половина россиян (51%) при выборе из двух одинаковых растительных продуктов предпочтет тот, на котором есть маркировка "Эко". 78% россиян согласны с мнением, что органические продукты безопаснее для здоровья, 77% считают их более полезными.
Сырые овощи
6 октября, 01:58РИА Наука
Ученые выявили вред сырых овощей
Наиболее часто употребляемыми продуктами у россиян являются хлеб, хлебобулочные изделия и растительные масла. Не реже двух раз в неделю их употребляют по 91% респондентов. Также россияне не реже двух раз в неделю употребляют свежие овощи (87%), молоко и молочные продукты (81%), крупы и макаронные изделия (81%). Мясо присутствует в рационе не реже двух раз в неделю у 80% россиян, а фрукты и свежие ягоды — у 74%.
56% респондентов несколько раз в неделю едят кондитерские изделия, столько же и с такой же регулярностью употребляют в пищу колбасы и мясные изделия; еще треть — свежую или замороженную рыбу (29%), а также рыбные или мясные полуфабрикаты (27%).
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 26-27 сентября 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, метод опроса - телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
911200
Обсудить 3
"Общественные мнения"ВЦИОМРоссияОбщество
Рекомендуем
Морковный сок
Названы восемь продуктов, помогающих избежать рака
Автомобиль Следственного комитета России
СК начал проверку из-за хлопка газа в Ярославле, где пострадал мужчина
Дрон в небе
Росавиация поставила на учет более девяти тысяч беспилотников
Экзамен по русскому языку для иностранцев
Госдума поддержала проекты об унификации экзаменов для иностранцев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров призвал избегать риторики по Нагорно-Карабахскому конфликту
Пункт взимания платы на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург
Власти Крыма пока не видят необходимости в строительстве платных дорог
Трамп забыл жену перед посадкой на вертолет
Трамп "забыл" жену перед посадкой в вертолет
Землю с воинского захоронения в Бельгии передадут в музей главного храма ВС РФ
Землю с захоронения солдат в Бельгии отправят в Главный храм ВС России
Банкноты номиналом 10 евро
Официальный курс евро на среду вырос до 71,06 рубля
Пункт пропуска на линии разграничения Украины и ЛНР
Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса
ДТП с участием автобуса в Воронежской области. 3 декабря 2019
В перевернувшемся под Воронежем автобусе несовершеннолетних не было
Памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване, облитый красной краской. 3 декабря 2019
Памятник Грибоедову в Ереване облили красной краской
На форуме волонтеров спроектируют форум Россия – страна возможностей
На форуме волонтеров спроектируют форум "Россия – страна возможностей"
Посол РФ в Монголии Искандер Азизов
Посол: Россия готова помочь в комплексном развитии энергетики Монголии
Светлогорск, Калининградская область
Алиханов рассказал, что надо увидеть туристу в Калининградской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46ГА ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны
01:45Более 30 человек жили в доме под Белгородом, где взорвался газ
01:38Пригожин посетовал на низкий гонорар, получаемый Ротару
01:36Полотно Гогена ушло с молотка во Франции за 9,5 миллиона евро
01:34Макрон осудил осквернение могил на еврейском кладбище во Франции
01:32В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
Лента новостейМолния