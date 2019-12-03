Почти 97% немецких компаний в России поддержали "Северный поток — 2"

За ввод в эксплуатацию газопровода при условии сохранения долгосрочного газового транзита через Украину выступили 72% опрошенных, 15% полагают, что "Северный поток — 2" должен быть запущен, а украинский транзит - прекращен в среднесрочной перспективе. Только 3% полагают, что старт трубопровода должен быть остановлен.

В традиционном исследовании состояния делового климата в России, проведенным Восточным комитетом и Торгово-промышленной палатой ФРГ в РФ, приняли в этом году 112 компаний. По данным комитета, они создали в России более 144 тысяч рабочих мест, общий торговый оборот в 2018 году составил почти 18 миллиардов евро. Аналогичный опрос был представлен в прошлом году в ноябре.