Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T11:36+0300
https://ria.ru/20191203/1561898160.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155152/78/1551527897_0:0:3417:1922_1036x0_80_0_0_c76a20c4c63e1a2883070f191f0ac21d.jpg
РИА Новости

Почти 97% немецких компаний в России поддержали "Северный поток — 2"

11:36 03.12.2019
2684
© AP Photo / dpa / Bernd WuestneckУкладка труб газопровода "Северный поток - 2" в Балтийском море
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
© AP Photo / dpa / Bernd Wuestneck
Укладка труб газопровода "Северный поток - 2" в Балтийском море. Архивное фото
БЕРЛИН, 3 дек - РИА Новости. Почти 97% немецких компаний в России выступили в поддержку "Северного потока — 2", свидетельствуют данные исследования, представленного во вторник профильной организацией "Восточный комитет немецкой экономики".
За ввод в эксплуатацию газопровода при условии сохранения долгосрочного газового транзита через Украину выступили 72% опрошенных, 15% полагают, что "Северный поток — 2" должен быть запущен, а украинский транзит - прекращен в среднесрочной перспективе. Только 3% полагают, что старт трубопровода должен быть остановлен.
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии
Вчера, 11:32
Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
В традиционном исследовании состояния делового климата в России, проведенным Восточным комитетом и Торгово-промышленной палатой ФРГ в РФ, приняли в этом году 112 компаний. По данным комитета, они создали в России более 144 тысяч рабочих мест, общий торговый оборот в 2018 году составил почти 18 миллиардов евро. Аналогичный опрос был представлен в прошлом году в ноябре.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
3100002
Обсудить 0
Северный поток — 2ГерманияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Нательный крест
Курганская епархия помогла покрестить ребенка с большим родимым пятном
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Медведев отметил вклад юристов в совершенствование законодательства
Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
Помпео похвалил Зеленского за успехи в борьбе с коррупцией
Шахтеры после смены выходят из забоя шахты
После ЧП на золотом руднике в Киргизии пропали два человека
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
В Вологодской области пару опекунов будут судить за убийство ребенка
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Трамп заявил, что НАТО нужно больше гибкости
Города России. Казань
Музыкальный конкурс "Новая волна" в 2020 году переезжает в Казань
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Рябков рассказал, что слушает в машине Oххxymiron и Монеточку
Очки из 100% арабики: кофейный жмых заменит пластик
Очки из 100% арабики: кофейный жмых заменит пластик
Медицинский рецепт
В Госдуме призвали не запрещать смеси с никотином по рецепту нарколога
Официальный Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
Премьер-министр Монголии прибыл с визитом в Россию
Тушение лесных пожаров
Васильев: нужны техничные решения для предотвращения лесных пожаров
Школа
Школу в Приморье, куда ученик принес банку ртути, очистили
Люминесцентные лампы, предназначенные к утилизации
В РосРАО рассказали, как будут зарабатывать на ртутных отходах
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Член ОП призвал наделить Роскомнадзор правом досудебной блокировки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46ГА ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны
01:45Более 30 человек жили в доме под Белгородом, где взорвался газ
01:38Пригожин посетовал на низкий гонорар, получаемый Ротару
01:36Полотно Гогена ушло с молотка во Франции за 9,5 миллиона евро
01:34Макрон осудил осквернение могил на еврейском кладбище во Франции
01:32В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
Лента новостейМолния