Музыкальный конкурс "Новая волна" в 2020 году переезжает в Казань

КАЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Международный конкурс молодых исполнителей " Международный конкурс молодых исполнителей " Новая волна " в 2020 году, когда отмечается столетие Татарской АССР, пройдет в Казани, сообщает мэрия города со ссылкой на председателя жюри конкурса, продюсера и композитора Игоря Крутого.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" с участием звезд российской и зарубежной эстрады с 2002 по 2014 годы проводился в латвийском городе Юрмала. В 2014 году накануне открытия конкурса латвийский МИД включил в черный список "невъездных" в страну лиц певцов Иосифа Кобзона, Олега Газманова и певицу Валерию из-з их высказываний о событиях на Украине и позиции по присоединению Крыма к России. Руководство конкурса, принимая решение о новом месте его проведения, рассматривало в числе претендентов Крым, Сочи, Баку, Калининград и Казань. В 2015 году "Новая волна" получила прописку в Сочи.

"При переходе "Новой волны" из Юрмалы в Сочи поступило предложение провести этот фестиваль в Казани. Теперь, после стольких совместных проектов – Универсиады, чемпионата мира по водным видам спорта, чемпионата по рабочим профессиям – в год 100-летия ТАССР "Новая волна" в конце августа пройдет в Казани. Думаю, на эту неделю, когда мы будем проводить фестиваль, жизнь города изменится", - цитирует пресс-служба мэрии слова Крутого.

"Мы не стоим на месте и стараемся дарить жителям и гостям новые проекты. У нас есть опыт проведения больших мероприятий, поэтому мы будем рады видеть на "Новой волне" не только наших соседей с Поволжья, но и гостей из-за рубежа. Уверен, что "Новая волна" пройдет на новом уровне", - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

По информации мэрии, сейчас проект находится на стадии разработки и переговоров. Ожидается, что в конкурсе примут участие порядка 1-1,3 тысячи человек со всей страны.

Идея проведения фестиваля в столице Татарстана получила широкую поддержку общественности республики ещё в 2014 году. В Казани был создан общественный комитет "За "Новую волну", соучредителями выступили ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана, ассоциация рестораторов и отельеров Казани, организация "Молодежь Казани". Комитет организовал сбор подписей в поддержку проведения конкурса в столице Татарстана. В итоге в Москву были отправлены около 100 тысяч подписей на бюллетенях с просьбой перенести конкурс в Казань. Тогда же мэр Казани отмечал, что провести "Новую волну" будет почетно, но город ставит перед собой амбициозные задачи – расширить географию конкурса, его телеаудиторию и число участников.