Болсонару связал решение Трампа о пошлинах с предвыборной стратегией

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент Бразилии Президент Бразилии Жаир Болсонару связал решение американского коллеги Дональда Трампа о возобновлении действия пошлин на импорт в отношении стали и алюминия с предвыборной стратегией и отметил, что данная ситуация не угрожает хорошим отношениям между странами, сообщает газета Periodico.

В понедельник Трамп заявил, что вернет пошлины на импортируемые из Бразилии Аргентины сталь и алюминий в связи с тем, что власти этих стран ведут политику, направленную на девальвацию национальных валют, что отрицательно сказывается на американских фермерах.

"Я не вижу угрозы (что сделанное Трампом объявление повлияет на отношением между странами). Я поговорил с командой экономистов и (министром экономики) Паулу Гедесем, который уже связался с коллегами в американском правительстве, чтобы обсудить этот вопрос", - приводит издание заявление Болсонару, сделанное им в ходе интервью телеканалу Record. "В случае неудачи Гедеса, я лично позвоню Трампу", - добавил он.

"Мы знаем, что в следующем году (в США) пройдут выборы. Это является частью политической стратегии. Но мы отличные партнеры. Мы верим, что сможем решить этот вопрос. Поэтому я не думаю, что это повлияет на отношения. Можно вести переговоры", - заявил Болсонару.