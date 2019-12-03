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РИА Новости

Болсонару связал решение Трампа о пошлинах с предвыборной стратегией

11:28 03.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару связал решение американского коллеги Дональда Трампа о возобновлении действия пошлин на импорт в отношении стали и алюминия с предвыборной стратегией и отметил, что данная ситуация не угрожает хорошим отношениям между странами, сообщает газета Periodico.
В понедельник Трамп заявил, что вернет пошлины на импортируемые из Бразилии и Аргентины сталь и алюминий в связи с тем, что власти этих стран ведут политику, направленную на девальвацию национальных валют, что отрицательно сказывается на американских фермерах.
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"Я не вижу угрозы (что сделанное Трампом объявление повлияет на отношением между странами). Я поговорил с командой экономистов и (министром экономики) Паулу Гедесем, который уже связался с коллегами в американском правительстве, чтобы обсудить этот вопрос", - приводит издание заявление Болсонару, сделанное им в ходе интервью телеканалу Record. "В случае неудачи Гедеса, я лично позвоню Трампу", - добавил он.
"Мы знаем, что в следующем году (в США) пройдут выборы. Это является частью политической стратегии. Но мы отличные партнеры. Мы верим, что сможем решить этот вопрос. Поэтому я не думаю, что это повлияет на отношения. Можно вести переговоры", - заявил Болсонару.
США с 23 марта 2018 года ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию - 25% для стали и 10% для алюминия. Позднее, в августе прошлого года, Трамп подписал указы, разрешающие выборочные исключения из установленных квот. Приведенные в указах позиции относились к стали из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины, а также алюминию из Аргентины. Пошлинами такие поставки не облагались.
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Жаир БолсонаруДональд ТрампАргентинаБразилияСШАВ мире
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