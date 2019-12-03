Финансирование соцсферы Ивановской области увеличат

Говоря об организации питания в школах, глава региона обратил внимание на недопустимость разного подхода к этой проблеме в муниципальных образованиях области: где-то полностью компенсируется питание детям из малоимущих семей с 1 по 4 классы, где-то – только частично.

"Считаю, что ситуация, когда у детей в тарелках разные завтраки – это недопустимо. Мы предлагаем на региональном уровне обеспечить компенсацию стоимости завтрака всем детям из малоимущих семей с 1 по 4 классы. У муниципалитетов высвободятся деньги, предлагаю, чтобы они также остались в системе образования, и пошли, в том числе, на организацию школьного питания", - заявил Воскресенский.