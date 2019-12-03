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Ивановская область
Ивановская область
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РИА Новости

Финансирование соцсферы Ивановской области увеличат

11:27 03.12.2019
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© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкГорода России. Иваново
Города России. Иваново
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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ИВАНОВО, 3 дек – РИА Новости. В бюджете Ивановской области на 2020 год предусмотрены дополнительные расходы на социальные нужды, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Об изменении параметров главного финансового документа и включении ряда дополнительных расходов речь шла на традиционной перед принятием областного бюджета встрече губернатора региона Станислава Воскресенского с руководителями депутатских фракций Ивановской областной Думы. В частности, увеличено финансирование программ медицинской помощи и обеспечения лекарствами. Кроме того, дополнительные средства выделены на достройку детского сада в Кохме и организацию питания в школах региона, сказал собеседник агентства.
Кроме того, дополнительно 700 миллионов рублей направлены на территориальную программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Говоря об организации питания в школах, глава региона обратил внимание на недопустимость разного подхода к этой проблеме в муниципальных образованиях области: где-то полностью компенсируется питание детям из малоимущих семей с 1 по 4 классы, где-то – только частично.
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"Считаю, что ситуация, когда у детей в тарелках разные завтраки – это недопустимо. Мы предлагаем на региональном уровне обеспечить компенсацию стоимости завтрака всем детям из малоимущих семей с 1 по 4 классы. У муниципалитетов высвободятся деньги, предлагаю, чтобы они также остались в системе образования, и пошли, в том числе, на организацию школьного питания", - заявил Воскресенский.
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Ивановская областьСтанислав Воскресенский
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