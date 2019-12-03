Россия за сутки зафиксировала 56 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 56 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 17, Алеппо – 13, Идлиб – 19, Хама – семь. Турецкой частью представительства зафиксировано 36 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – два, Идлиб – 30, Алеппо – четыре", - говорится в сообщении.