Россия за сутки зафиксировала 56 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 56 нарушений, Турция - 36, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 56 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 17, Алеппо – 13, Идлиб – 19, Хама – семь. Турецкой частью представительства зафиксировано 36 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – два, Идлиб – 30, Алеппо – четыре", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводил гуманитарных акций.