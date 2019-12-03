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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-03T11:24+0300
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РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 56 нарушений перемирия в Сирии

11:24 03.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобиль патрульной службы военной полиции России
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции России
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции России
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 56 нарушений, Турция - 36, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 56 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 17, Алеппо – 13, Идлиб – 19, Хама – семь. Турецкой частью представительства зафиксировано 36 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – два, Идлиб – 30, Алеппо – четыре", - говорится в сообщении.
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии
2 декабря, 22:15Война в Сирии
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Добавляется, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводил гуманитарных акций.
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