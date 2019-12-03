Дания не приняла решения по поводу присоединения к мораторию на РСМД

Президент России Владимир Путин ранее предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации. Замглавы российского МИД Сергей Рябков позже сообщил, что реакция НАТО на это предложение разочаровывает. В НАТО заявляли, что предложение о моратории "не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах".
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"Да, мы получили его. Нет оснований скрывать, что наша позиция по данному вопросу сформулирована в контексте НАТО. Это в интересах нашей политики безопасности. Эта проблема была, есть и будет частью нашего диалога с российскими властями. Я уже упоминал о визите первого заместителя министра иностранных дел Титова месяц назад. Очевидно, что на двусторонней встрече этот вопрос поднимался", - сказал Сендергорд.
Он подчеркнул, что Копенгаген предпочитает вести конфиденциальный диалог по такого рода проблемам.
"Нет, у нас есть свои взгляды на это. Во-первых, мы наблюдали проблемы с соблюдением договора. Во-вторых, если вы собираетесь что-то делать в этом направлении, очень важно обеспечить прозрачность", - сказал посол в ответ на вопрос, решила ли Дания, будет она присоединяться к мораторию или нет.
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Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.