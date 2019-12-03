Дания не приняла решения по поводу присоединения к мораторию на РСМД

Самоходные ракетные установки, подлежащие уничтожению в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дания получила от России предложение по введению моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе , однако пока не решила будет ли присоединиться к нему, заявил в интервью РИА Новости посол Дании в РФ Карстен Сендергорд.

Президент России Владимир Путин ранее предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации. Замглавы российского МИД Сергей Рябков позже сообщил, что реакция НАТО на это предложение разочаровывает. В НАТО заявляли, что предложение о моратории "не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах".

"Да, мы получили его. Нет оснований скрывать, что наша позиция по данному вопросу сформулирована в контексте НАТО. Это в интересах нашей политики безопасности. Эта проблема была, есть и будет частью нашего диалога с российскими властями. Я уже упоминал о визите первого заместителя министра иностранных дел Титова месяц назад. Очевидно, что на двусторонней встрече этот вопрос поднимался", - сказал Сендергорд.

Он подчеркнул, что Копенгаген предпочитает вести конфиденциальный диалог по такого рода проблемам.

"Нет, у нас есть свои взгляды на это. Во-первых, мы наблюдали проблемы с соблюдением договора. Во-вторых, если вы собираетесь что-то делать в этом направлении, очень важно обеспечить прозрачность", - сказал посол в ответ на вопрос, решила ли Дания, будет она присоединяться к мораторию или нет.