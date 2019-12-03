В Сирию вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более 1300 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 312 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 205 человек (женщин – 62, детей – 105), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 107 человек (женщин – 332, детей – 565)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что за прошедшие сутки российской стороной гуманитарные акции не проводились.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,3 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 31 взрывоопасный предмет.