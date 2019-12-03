В Сирию вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 312 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 205 человек (женщин – 62, детей – 105), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 107 человек (женщин – 332, детей – 565)", - говорится в сообщении.