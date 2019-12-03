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Война в Сирии
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РИА Новости

В Сирию вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана

11:07 03.12.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более 1300 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 312 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 205 человек (женщин – 62, детей – 105), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 107 человек (женщин – 332, детей – 565)", - говорится в сообщении.
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Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись более 480 тысяч беженцев: почти 152 тысячи из Ливана, свыше 328 тысяч из Иордании.
Добавляется, что за прошедшие сутки российской стороной гуманитарные акции не проводились.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,3 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 31 взрывоопасный предмет.
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Война в СирииСирияИорданияЛиванВ мире
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