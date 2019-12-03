Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием

"Государства Африки сегодня уверенно движутся по пути социально-экономического развития, играют все более весомую роль в международных делах. В этих условиях возрастает значимость комплексного научного изучения происходящих там процессов. Убежден, что сотрудники Института Африки с честью справятся с поставленной задачей", - отмечается в поздравительной телеграмме президента.