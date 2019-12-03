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РИА Новости

Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием

11:07 03.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Страны Африки уверенно движутся по пути социально-экономического развития и играют все более весомую роль в международных делах, в этих условиях возрастает значимость комплексного научного изучения происходящих там процессов, говорится в поздравительной телеграмме президента РФ Владимира Путина, направленной в адрес Института Африки Российской академии наук (ИАфр РАН) по случаю 60-летия института .
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Телеграмму зачитала директор ИАфр РАН Ирина Абрамова на торжественном заседании в честь юбилея.
"Примите искренние поздравления по случаю 60-летия Института Африки РАН. За прошедшие десятилетия институт прочно утвердился в числе ведущих мировых центров изучения Африканского континента", - заявил Путин в телеграмме.
"Государства Африки сегодня уверенно движутся по пути социально-экономического развития, играют все более весомую роль в международных делах. В этих условиях возрастает значимость комплексного научного изучения происходящих там процессов. Убежден, что сотрудники Института Африки с честью справятся с поставленной задачей", - отмечается в поздравительной телеграмме президента.
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Российская академия наукВладимир ПутинАфрикаРоссия
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