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РИА Новости

В Петербурге задержали мужчину со автоматом после стрельбы у гаражей

10:59 03.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину со страйкбольным автоматом и световыми гранатами после стрельбы на территории гаражного кооператива в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Второго декабря в 10:46 в полицию поступило сообщение о стрельбе на территории гаражного кооператива на Мебельной улице. На место прибыли сотрудники полиции, которые задержали и доставили в отдел полиции 29-летнего ранее судимого жителя города Кронштадт, у которого изъят страйкбольный автомат и две пиротехнические светошумовые гранаты", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство" и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
По данным местных СМИ, инцидент произошел из-за конфликта представителей городских властей с собственниками незаконных гаражей, от которых власти освобождают территорию кооператива.
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ГУМВДЛенинградская областьРоссияКронштадтПроисшествия
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