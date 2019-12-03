В Петербурге задержали мужчину со автоматом после стрельбы у гаражей

"Второго декабря в 10:46 в полицию поступило сообщение о стрельбе на территории гаражного кооператива на Мебельной улице. На место прибыли сотрудники полиции, которые задержали и доставили в отдел полиции 29-летнего ранее судимого жителя города Кронштадт, у которого изъят страйкбольный автомат и две пиротехнические светошумовые гранаты", - говорится в сообщении.