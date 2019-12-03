Три участка дорог на юге Сахалина закрыли из-за метели

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 дек – РИА Новости. Три участка дорог закрыли во вторник на юге Три участка дорог закрыли во вторник на юге Сахалина из-за метели, информирует пресс-служба регионального главка МЧС.

"В связи с низовой метелью и ограничением видимости до 50 метров, а также в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, с 14.00 (6.00 мск) вторника закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участках дорог Стародубское - Макаров, Арсентьевка – Ильинский и Томари – Ильинский", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

По информации ведомства, безопасность на закрытых участках дорог обеспечивают посты ГИБДД.

Ранее управление автомобильных дорог по Сахалинской области приостановило междугороднее автобусное сообщение между Ногликами и Охой на севере острова.