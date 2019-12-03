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РИА Новости

Три участка дорог на юге Сахалина закрыли из-за метели

08:51 03.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗаснеженная дорога
Заснеженная дорога
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Заснеженная дорога. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 дек – РИА Новости. Три участка дорог закрыли во вторник на юге Сахалина из-за метели, информирует пресс-служба регионального главка МЧС.
"В связи с низовой метелью и ограничением видимости до 50 метров, а также в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, с 14.00 (6.00 мск) вторника закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участках дорог Стародубское - Макаров, Арсентьевка – Ильинский и Томари – Ильинский", - говорится в распространенном ведомством сообщении.
По информации ведомства, безопасность на закрытых участках дорог обеспечивают посты ГИБДД.
Ранее управление автомобильных дорог по Сахалинской области приостановило междугороднее автобусное сообщение между Ногликами и Охой на севере острова.
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По данным пресс-службы аэропорта Южно-Сахалинска, по метеоусловиям отменены рейсы из областного центра в Оху и обратном направлении. Прилет и вылет по этому маршруту планируются на среду при улучшении погоды. Метель также стала причиной отмены еще одного рейса – из Южно-Сахалинска в Шахтерск.
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