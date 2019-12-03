Три участка дорог на юге Сахалина закрыли из-за метели

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 дек – РИА Новости. Три участка дорог закрыли во вторник на юге Сахалина из-за метели, информирует пресс-служба регионального главка МЧС.
"В связи с низовой метелью и ограничением видимости до 50 метров, а также в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, с 14.00 (6.00 мск) вторника закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участках дорог Стародубское - Макаров, Арсентьевка – Ильинский и Томари – Ильинский", - говорится в распространенном ведомством сообщении.
По информации ведомства, безопасность на закрытых участках дорог обеспечивают посты ГИБДД.
Ранее управление автомобильных дорог по Сахалинской области приостановило междугороднее автобусное сообщение между Ногликами и Охой на севере острова.
По данным пресс-службы аэропорта Южно-Сахалинска, по метеоусловиям отменены рейсы из областного центра в Оху и обратном направлении. Прилет и вылет по этому маршруту планируются на среду при улучшении погоды. Метель также стала причиной отмены еще одного рейса – из Южно-Сахалинска в Шахтерск.