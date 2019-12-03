В Москве стартовал дистанционный отборочный этап олимпиады школьников

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дистанционный отборочный этап Московской предпрофессиональной олимпиады для учеников 8–11-х классов стартовал в Дистанционный отборочный этап Московской предпрофессиональной олимпиады для учеников 8–11-х классов стартовал в столице , сообщается на сайте мэра города

Подчеркивается, что дистанционный этап продлится до 25 декабря. Для участия нужно зарегистрироваться на официальном сайте олимпиады. В финал выйдут те, кто успешно пройдет отбор, а также победители и призеры олимпиады прошлого года.

"В этом году состязания пройдут по шести профилям: инженерно-конструкторскому, информационно-технологическому, аэрокосмическому, биотехнологическому, технологическому и научно-технологическому. Школьники могут участвовать в одном или нескольких направлениях. Им предложат выполнить задания по физике, химии, информатике, математике, астрономии и биологии", - говорится в сообщении.