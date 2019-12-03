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РИА Новости

В Москве стартовал дистанционный отборочный этап олимпиады школьников

07:52 03.12.2019 (обновлено: 08:54 03.12.2019)
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© Радио Sputnik Асель ПалвановаМосква
Москва
© Радио Sputnik Асель Палванова
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дистанционный отборочный этап Московской предпрофессиональной олимпиады для учеников 8–11-х классов стартовал в столице, сообщается на сайте мэра города.
Подчеркивается, что дистанционный этап продлится до 25 декабря. Для участия нужно зарегистрироваться на официальном сайте олимпиады. В финал выйдут те, кто успешно пройдет отбор, а также победители и призеры олимпиады прошлого года.
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"В этом году состязания пройдут по шести профилям: инженерно-конструкторскому, информационно-технологическому, аэрокосмическому, биотехнологическому, технологическому и научно-технологическому. Школьники могут участвовать в одном или нескольких направлениях. Им предложат выполнить задания по физике, химии, информатике, математике, астрономии и биологии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году Московская предпрофессиональная олимпиада впервые вошла в перечень соревнований, которые дают льготы при поступлении в вузы, ей присвоили третий уровень.
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