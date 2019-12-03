В китайском Шэньяне ликвидировали пожар в жилой высотке

ПЕКИН, 3 дек - РИА Новости. Пожар в жилом высотном здании в китайском городе Шэньян, столице северо-восточной провинции Ляонин, ликвидирован, пострадавших нет, сообщает Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось, что в высотном жилом здании в понедельник вечером произошел сильный пожар.
По данным телеканала, к 3.00 вторника (22.00 мск понедельника), удалось полностью потушить пламя.
Пострадавших нет.
Причины возгорания выясняются.
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