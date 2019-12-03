США довольны работой с Россией по борьбе с ядерным терроризмом

Выступая в институте имени Генри Стимсона, он напомнил, что CША и Россия - сопредседатели Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма.
"И это как раз один из ярких моментов в американо-российском сотрудничестве", - сказал Форд.
По его словам, Россия участвует в работе группы из 89 стран "на очень хорошем уровне".
На фоне нынешних разногласий между Вашингтоном и Москвой эти признаки сотрудничества выглядят даже "странно и необычно", сказал Форд. В числе таких моментов он отметил встречу в 2018 году в Аргентине, приветствия которой прислали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.
Форд заключил, что США рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с Россией по этому вопросу. Цель Глобальной инициативы - не допустить попадания ядерного оружия в руки террористов.