США довольны работой с Россией по борьбе с ядерным терроризмом

ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. США довольны сотрудничеством с Россией по борьбе с ядерным терроризмом, заявил помощник госсекретаря CША по международной безопасности и нераспространению Крис Форд.

Выступая в институте имени Генри Стимсона, он напомнил, что CША и Россия - сопредседатели Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма.

"И это как раз один из ярких моментов в американо-российском сотрудничестве", - сказал Форд.

По его словам, Россия участвует в работе группы из 89 стран "на очень хорошем уровне".

На фоне нынешних разногласий между Вашингтоном и Москвой эти признаки сотрудничества выглядят даже "странно и необычно", сказал Форд. В числе таких моментов он отметил встречу в 2018 году в Аргентине, приветствия которой прислали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.