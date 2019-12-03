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РИА Новости

В Индии тигр преследовал автомобиль с туристами

03:21 03.12.2019
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CC0 / Gellinger / Тигр
Тигр
CC0 / Gellinger /
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Индии в национальном парке Рантхамбор туристы сняли на видео тигра, бегущего за автомобилем, сообщает Indian Express.
На кадрах видно, как животное яростно преследует джип, на котором гости нацпарка отправились на сафари. Водитель пытается оторваться от хищника, но тигр не отстает.
Погоня длится до тех пор, пока машина не начинает двигаться в обратном направлении. Только после этого зверь замедляет темп.
В комментариях к видео пользователи пишут, что животных необходимо оставить в покое в их естественной среде обитания, а въезд в лес нужно запретить.
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