В Индии тигр преследовал автомобиль с туристами

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Индии в национальном парке Рантхамбор туристы сняли на видео тигра, бегущего за автомобилем, В Индии в национальном парке Рантхамбор туристы сняли на видео тигра, бегущего за автомобилем, сообщает Indian Express.

#WATCH Rajasthan: Tiger chases a tourist vehicle in Ranthambore National Park in Sawai Madhopur. (1 December 2019) pic.twitter.com/CqsyyPfYn2 — ANI (@ANI) 2 декабря 2019 г.

На кадрах видно, как животное яростно преследует джип, на котором гости нацпарка отправились на сафари. Водитель пытается оторваться от хищника, но тигр не отстает.

Погоня длится до тех пор, пока машина не начинает двигаться в обратном направлении. Только после этого зверь замедляет темп.