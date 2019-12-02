Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным с бегом на месте

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Обсуждение ситуации в Донбассе без участия Владимира Путина бессмысленно, так как не будет способствовать прекращению конфликта, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Он записал видеообращение с беговой дорожки в тренажерном зале, в котором подчеркнул необходимость диалога с российским президентом.
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"Без этого диалога можно, но это приблизительно как, извините за такое сравнение, бег на беговой дорожке. То есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но остаешься на месте. Но мы не хотим быть на месте. Мы хотим, чтобы все это кончилось", — сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что на предстоящей встрече в "нормандском формате" не будет "никакой измены" по отношению к украинскому народу. Будущие переговоры Зеленский назвал "победой" для Киева.
Украинский лидер подчеркнул, что решить вооруженный конфликт на юго-востоке страны можно только дипломатическими методами.
Встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Елисейском дворце в Париже.