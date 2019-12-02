Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным с бегом на месте

"Без этого диалога можно, но это приблизительно как, извините за такое сравнение, бег на беговой дорожке. То есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но остаешься на месте. Но мы не хотим быть на месте. Мы хотим, чтобы все это кончилось", — сказал Зеленский.