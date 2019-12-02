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РИА Новости

Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным с бегом на месте

19:46 02.12.2019 (обновлено: 20:06 02.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Обсуждение ситуации в Донбассе без участия Владимира Путина бессмысленно, так как не будет способствовать прекращению конфликта, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Он записал видеообращение с беговой дорожки в тренажерном зале, в котором подчеркнул необходимость диалога с российским президентом.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Вчера, 15:53
Зеленский пообещал бороться за жителей Донбасса
"Без этого диалога можно, но это приблизительно как, извините за такое сравнение, бег на беговой дорожке. То есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но остаешься на месте. Но мы не хотим быть на месте. Мы хотим, чтобы все это кончилось", — сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что на предстоящей встрече в "нормандском формате" не будет "никакой измены" по отношению к украинскому народу. Будущие переговоры Зеленский назвал "победой" для Киева.
Украинский лидер подчеркнул, что решить вооруженный конфликт на юго-востоке страны можно только дипломатическими методами.
Встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Елисейском дворце в Париже.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее — в инфографике Ria.ru
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Обсудить 19
Ситуация на Украине"Нормандская четверка"ДонбассВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Американская пустышка.
2 декабря, 19:52
сергей карпухин
3130100
ЛДНР либо независтмые под защитой России, либо если гражданство российское, то в составе России. Ничего иного не должно быть. Если хотят примирится с республиками, то как минимум должны осудить за зверства и убийства мирных жителей Донбасса, всех тех кто причастен к этому преступлению поголовно! Начиная с лидеров майдана, заканчивая с преступниками и мародерами из добробатов, нацгвардии и всу. За каждое убийство осуждение как за убийство. Кровавый пастор Турчинов должен быть осужден на вечно.
2 декабря, 20:24
Алексей Степанов
2600000
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