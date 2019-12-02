Из Пензенской области в Китай отправили поезд с растительным маслом

ПЕНЗА, 2 дек - РИА Новости. Российско-китайская агропромышленная группа "РусГрейн" отправила из Российско-китайская агропромышленная группа "РусГрейн" отправила из Пензенской области Китай железнодорожный состав с 2,2 тысячи тонн подсолнечного и рапсового масла, сообщило в понедельник областное правительство.

"Считаю большим событием для Пензенской области то, что в пятницу мы отправили в Китайскую Народную Республику железнодорожный состав… с 2,2 тысячи тонн масла, в основном, подсолнечного, часть - рапсового, на (общую) сумму более 3 миллионов долларов", - цитирует слова губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.

"Это первый такой состав. Если все будет нормально, у нас открывается возможность еще интенсивнее работать с Китайской Народной Республикой. Взаимодействие с китайскими коллегами, торгпредством, Минсельхозом России, наши поездки в КНР сегодня дают ощутимые результаты", - добавил глава региона.

Уточняется, что "Русгрейн" отправила в Китай три партии подсолнечного и рапсового масла, объединенные в одном международном маршруте контейнерного поезда из 100 контейнеров, что является уникальным для российско-китайских контейнерных перевозок. Масло перевозится во флекситанках, каждый из которых вмещает 21,5 тонны масла.

"Логистическая уникальность данного контейнерного поезда заключается в том, что во Владивостокском порту партии масла разделяются на три маршрута - Шанхай, Чунцин и Циндао", - говорится в сообщении.

По данным областного минсельхоза, отгрузка масла прошла в рамках национального проекта "Экспорт АПК". "По структуре экспорта Пензенской области наибольшая доля приходится в том числе и на растительные масла. По итогам 9 месяцев 2019 года рост экспорта растительных масел в сравнении с (аналогичным периодом) прошлым годом составил 50,2%", - добавили в ведомстве.

Российско-китайская агропромышленная группа РусГрейн создана в начале 2019 года на основе активов нескольких сельхозпредприятий, расположенных на территории Пензенской и Саратовской областей и Башкортостана. Основу производственного блока группы составляет ООО "Маслозавод Пензенский".