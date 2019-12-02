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РИА Новости

Горнолыжный сезон на "Красной поляне" в Сочи откроется в пятницу

17:33 02.12.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном курорте
Отдыхающие на горнолыжном курорте
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 2 дек — РИА Новости. Горнолыжный сезон в Сочи стартует в пятницу с открытия трасс на курорте "Красная Поляна", сообщает представитель курорта.
"Курорт "Красная Поляна" открывает горнолыжный сезон 6 декабря. Уникальная климатическая зона цирка, в которой последнюю неделю шли долгожданные снегопады, по традиции снова позволяет курорту первым в Сочи открывать горнолыжный сезон в Красной Поляне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что катания в зимнем сезоне 2019/2020 откроются в горной долине Цирк-2 на высоте +2050 метров над уровнем моря. Специально для райдеров-профессионалов к открытию будут построены несколько фигур сноупарка.
Уточняется, что уже 14 декабря состоится первое зимнее мероприятие сезона "Fun Contest Первый снег". Праздник также будет организован в горной долине Цирк-2, а в программе запланированы развлечения и спортивные соревнования для лыжников и сноубордистов.
Вечером на концертно-развлекательной площадке курорта пройдет международный турнир по смешанным единоборствам Krepost Fighting Championship. В рамках бойцовского вечера состоится 12 поединков — а в главном бое за звание чемпиона сразятся российский боец Магомед Юнисилау и бразилец Маркос Родригез. Также на ринг выйдут представительницы женского MMA Виктория Склярова из России и Лилия Казак из Белоруссии.
Ранее курорт "Роза Хутор" сообщал, что официальное открытие сезона намечено на 20 декабря. Горно-туристический центр "Газпром" планирует официально открыть трассы для лыжников и сноубордистов 25 декабря.
Туристы на склоне горно-туристического центра ПАО Газпром в Красной Поляне
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