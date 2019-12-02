Горнолыжный сезон на "Красной поляне" в Сочи откроется в пятницу

СОЧИ, 2 дек — РИА Новости. Горнолыжный сезон в Сочи стартует в пятницу с открытия трасс на курорте "Красная Поляна", сообщает представитель курорта.

"Курорт "Красная Поляна" открывает горнолыжный сезон 6 декабря. Уникальная климатическая зона цирка, в которой последнюю неделю шли долгожданные снегопады, по традиции снова позволяет курорту первым в Сочи открывать горнолыжный сезон в Красной Поляне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что катания в зимнем сезоне 2019/2020 откроются в горной долине Цирк-2 на высоте +2050 метров над уровнем моря. Специально для райдеров-профессионалов к открытию будут построены несколько фигур сноупарка.

Уточняется, что уже 14 декабря состоится первое зимнее мероприятие сезона "Fun Contest Первый снег". Праздник также будет организован в горной долине Цирк-2, а в программе запланированы развлечения и спортивные соревнования для лыжников и сноубордистов.

Вечером на концертно-развлекательной площадке курорта пройдет международный турнир по смешанным единоборствам Krepost Fighting Championship. В рамках бойцовского вечера состоится 12 поединков — а в главном бое за звание чемпиона сразятся российский боец Магомед Юнисилау и бразилец Маркос Родригез. Также на ринг выйдут представительницы женского MMA Виктория Склярова из России и Лилия Казак из Белоруссии.