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РИА Новости

Пресс-конференция исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе

15:19 02.12.2019
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11 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи ЛОМИДЗЕ, посвященная ситуации в туристической сфере.
Каковы перспективы зимнего туристического сезона? Как изменился выбор туристических направлений? Каков прогноз на новогодние и весенние праздники?

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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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