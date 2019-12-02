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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
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РИА Новости

"Ви Холдинг" и корпорация Юйлянь открыли алюминиевый завод в Китае

15:18 02.12.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевВысокопрочный сплав алюминия и магния, легированный добавками скандия и циркония
Высокопрочный сплав алюминия и магния, легированный добавками скандия и циркония
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 2 дек - Проект "Россия-Китай: главное". В городе Гуанъюань (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) в конце прошлой недели была введена в эксплуатацию первая очередь проекта по производству электролитического алюминия, совместно проинвестированного российской группой "Ви Холдинг" и корпорацией Юйлянь из провинции Хэнань (Центральный Китай).
"В настоящее время развитие отрасли электролитического алюминия в Китае переходит от контроля производственных мощностей к усилению управления охраной окружающей среды, внедрению чистого производства и регулированию размещения отрасли", - сказал заместитель главы Китайской ассоциации цветной металлургии Вэнь Сяньцзюнь во время запуска проекта.
По его словам, ввод в эксплуатацию первой очереди проекта, производственная мощность которой составит 250 тысяч тонн в год, имеет большое значение и может служить примером.
Строительство проекта запланировано осуществить в два этапа. В марте этого года было начало строительство второй очереди проекта. Запуск целого проекта в производство позволит предоставить более 2000 рабочих мест.
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Представитель правительства города Гуанъюань заявил, что этот проект будет эффективно содействовать преобразованию и модернизации местной алюминиевой промышленности, стимулируя тем самым быстрое развитие смежных отраслей апстрим и даунстрим, в том числе электроэнергии, обработки алюминия, а также логистики. Следующие этапы реализации проекта будут рассматриваться как благоприятные возможности для дальнейшей оптимизации бизнес-среды и создания важной базы алюминиевой промышленности в пров. Сычуань.
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Россия-Китай: ГлавноеКитай
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