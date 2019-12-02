"Ви Холдинг" и корпорация Юйлянь открыли алюминиевый завод в Китае

МОСКВА, 2 дек - " Проект "Россия-Китай: главное . В городе Гуанъюань (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) в конце прошлой недели была введена в эксплуатацию первая очередь проекта по производству электролитического алюминия, совместно проинвестированного российской группой "Ви Холдинг" и корпорацией Юйлянь из провинции Хэнань (Центральный Китай).

"В настоящее время развитие отрасли электролитического алюминия в Китае переходит от контроля производственных мощностей к усилению управления охраной окружающей среды, внедрению чистого производства и регулированию размещения отрасли", - сказал заместитель главы Китайской ассоциации цветной металлургии Вэнь Сяньцзюнь во время запуска проекта.

По его словам, ввод в эксплуатацию первой очереди проекта, производственная мощность которой составит 250 тысяч тонн в год, имеет большое значение и может служить примером.

Строительство проекта запланировано осуществить в два этапа. В марте этого года было начало строительство второй очереди проекта. Запуск целого проекта в производство позволит предоставить более 2000 рабочих мест.