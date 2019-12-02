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РИА Новости

200 тысяч пачек сигарет пытались ввезти в Россию под видом мандаринов

14:12 02.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкЕгипетские мандарины
Египетские мандарины
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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СОЧИ, 2 дек - РИА Новости. Таможенники в Сочи обнаружили в фуре с мандаринами из Абхазии почти 200 тысяч пачек сигарет, незаконно вывезенных в Россию, сообщает Южное таможенное управление.
Продажа сигарет
27 ноября, 20:03
Исследование: в России выросла доля нелегальной табачной продукции
По данным ведомства, на таможенный пост Адлера из Абхазии прибыл грузовой автомобиль MAN с заявленными 20 тоннами мандаринов.
"В результате таможенного досмотра в фуре было обнаружено 395 коробок, в которых находилось 197 тысяч пачек сигарет. Сочинской таможней совместно с погрануправлением ФСБ России по Краснодарскому краю пресечена попытка незаконного ввоза из Абхазии почти 20 тысяч блоков сигарет. Незаконно ввезенный товар задержан. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.
Уточняется, что образцы табачной продукции направлены на экспертизу.
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ФСБ РФКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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