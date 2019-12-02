200 тысяч пачек сигарет пытались ввезти в Россию под видом мандаринов

По данным ведомства, на таможенный пост Адлера из Абхазии прибыл грузовой автомобиль MAN с заявленными 20 тоннами мандаринов.

"В результате таможенного досмотра в фуре было обнаружено 395 коробок, в которых находилось 197 тысяч пачек сигарет. Сочинской таможней совместно с погрануправлением ФСБ России по Краснодарскому краю пресечена попытка незаконного ввоза из Абхазии почти 20 тысяч блоков сигарет. Незаконно ввезенный товар задержан. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.