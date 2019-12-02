Путин изменил правила определения страны происхождения товаров в СНГ

Как уточнялось в пояснительной записке к документу, основные изменения носят технический характер и связаны с вступлением в силу 1 января 2017 года новой редакции товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности СНГ. Эти изменения касаются продовольственных товаров, строительных материалов, химической продукции, оборудования, электроники и других.

Кроме этого, протоколом вносятся изменения в перечень условий, производственных и технологических операций, при выполнении которых товар считается происходящим из той страны, в которой они имели место. Указанный перечень утвержден соглашением о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 года.