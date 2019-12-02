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РИА Новости

Путин изменил правила определения страны происхождения товаров в СНГ

13:37 02.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию протокола о внесении изменений в соглашение о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал этот протокол на заседании совета глав правительств СНГ в Ашхабаде 31 мая.
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Как уточнялось в пояснительной записке к документу, основные изменения носят технический характер и связаны с вступлением в силу 1 января 2017 года новой редакции товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности СНГ. Эти изменения касаются продовольственных товаров, строительных материалов, химической продукции, оборудования, электроники и других.
Кроме этого, протоколом вносятся изменения в перечень условий, производственных и технологических операций, при выполнении которых товар считается происходящим из той страны, в которой они имели место. Указанный перечень утвержден соглашением о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 года.
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Дмитрий МедведевСНГВладимир ПутинРоссияЭкономика
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