Рогозин вручил астронавту Нику Хейгу Орден Мужества

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава Роскосмоса Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин вручил Орден Мужества американскому астронавту Нику Хейгу, пережившему аварию ракеты "Союз-ФГ" в прошлом году.

"Ник, вы получили эту награду за дело", - сказал Рогозин.

Также он вручил грамоты представителям НПО "Композит" и РКК "Энергия".

Президент РФ Владимир Путин наградил Хейга за мужество в ходе полета, о награждении командира корабля Алексея Овчинина не сообщалось. Однако депутат Госдумы космонавт Максим Сураев полагает, что его коллеге выдадут орден "За заслуги перед Отечеством".

Авария в октябре 2018 года при запуске корабля "Союз МС-10" произошла, когда боковой блок первой ступени неправильно отделился от второй ступени ракеты и вскрыл ее бак окислителя. Благодаря штатной работе системы аварийного спасения, экипажу удалось спастись. Аварийная комиссия выяснила, что ЧП произошло из-за штока датчика разделения ступеней, который погнули при сборке ракеты на космодроме Байконур. Сообщалось, что Роскосмос принял меры для недопущения подобных аварий.