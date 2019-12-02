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РИА Новости

Рогозин вручил астронавту Нику Хейгу Орден Мужества

12:50 02.12.2019 (обновлено: 13:08 02.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКосмонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и астронавт NASA Ник Хейг. 2 декабря 2019
Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и астронавт NASA Ник Хейг. 2 декабря 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и астронавт NASA Ник Хейг. 2 декабря 2019
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин вручил Орден Мужества американскому астронавту Нику Хейгу, пережившему аварию ракеты "Союз-ФГ" в прошлом году.
"Ник, вы получили эту награду за дело", - сказал Рогозин.
Также он вручил грамоты представителям НПО "Композит" и РКК "Энергия".
© РИА Новости / Валерий МельниковОткрытие памятника "Союз МС-10" в Москве
Открытие памятника Союз МС-10 в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Открытие памятника "Союз МС-10" в Москве
Президент РФ Владимир Путин наградил Хейга за мужество в ходе полета, о награждении командира корабля Алексея Овчинина не сообщалось. Однако депутат Госдумы космонавт Максим Сураев полагает, что его коллеге выдадут орден "За заслуги перед Отечеством".
Авария в октябре 2018 года при запуске корабля "Союз МС-10" произошла, когда боковой блок первой ступени неправильно отделился от второй ступени ракеты и вскрыл ее бак окислителя. Благодаря штатной работе системы аварийного спасения, экипажу удалось спастись. Аварийная комиссия выяснила, что ЧП произошло из-за штока датчика разделения ступеней, который погнули при сборке ракеты на космодроме Байконур. Сообщалось, что Роскосмос принял меры для недопущения подобных аварий.
Сегодня в Роскосмосе открылся памятник кораблю "Союз МС-10".
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Ник ХейгРКК "Энергия"НАСАДмитрий РогозинРоссия
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