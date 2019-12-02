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РИА Новости

Пресс-конференция о столичном благоустройстве

12:42 02.12.2019 (обновлено: 16:55 02.12.2019)
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3 декабря в 14:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Подведение итогов благоустройства в 2019 г. и планы на 2020 г.".
Участники:
- заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр БИРЮКОВ;
- член Зиновьевского клуба Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ;
- советский и российский артист эстрады, актёр театра и кино, телеведущий, общественный деятель, руководитель московского Театра эстрады Геннадий ХАЗАНОВ;
- российский общественный деятель, журналист, предприниматель и видеоблогер Илья ВАРЛАМОВ;
- руководитель жилищного сектора Фонда "Институт экономики города" Ирина ГЕНЦЛЕР.

Модератор: партнер архитектурного бюро Wowhaus Олег ШАПИРО.

Что изменилось в Москве вследствие реализации проекта? Какие районы будут благоустроены в наступающем году? Что необходимо сделать? Как идет работа по созданию безбарьерной среды? Какими будут детские площадки? Какие деревья и кустарники появятся на улицах столицы?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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