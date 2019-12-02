Пресс-конференция о столичном благоустройстве

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3 декабря в 14:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Подведение итогов благоустройства в 2019 г. и планы на 2020 г.".