Пресс-конференция о столичном благоустройстве

Участники:
- заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр БИРЮКОВ;
- член Зиновьевского клуба Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ;
- советский и российский артист эстрады, актёр театра и кино, телеведущий, общественный деятель, руководитель московского Театра эстрады Геннадий ХАЗАНОВ;
- российский общественный деятель, журналист, предприниматель и видеоблогер Илья ВАРЛАМОВ;
- руководитель жилищного сектора Фонда "Институт экономики города" Ирина ГЕНЦЛЕР.
Модератор: партнер архитектурного бюро Wowhaus Олег ШАПИРО.
Что изменилось в Москве вследствие реализации проекта? Какие районы будут благоустроены в наступающем году? Что необходимо сделать? Как идет работа по созданию безбарьерной среды? Какими будут детские площадки? Какие деревья и кустарники появятся на улицах столицы?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр БИРЮКОВ;
- член Зиновьевского клуба Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ;
- советский и российский артист эстрады, актёр театра и кино, телеведущий, общественный деятель, руководитель московского Театра эстрады Геннадий ХАЗАНОВ;
- российский общественный деятель, журналист, предприниматель и видеоблогер Илья ВАРЛАМОВ;
- руководитель жилищного сектора Фонда "Институт экономики города" Ирина ГЕНЦЛЕР.
Модератор: партнер архитектурного бюро Wowhaus Олег ШАПИРО.
Что изменилось в Москве вследствие реализации проекта? Какие районы будут благоустроены в наступающем году? Что необходимо сделать? Как идет работа по созданию безбарьерной среды? Какими будут детские площадки? Какие деревья и кустарники появятся на улицах столицы?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/