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РИА Новости

Депутат поддержал идею ужесточить санкции за невыплату зарплат

12:36 02.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Идея Минюста об обязанности работодателя выплачивать штраф за каждого сотрудника, не получившего зарплату вовремя, заслуживает поддержки, особенно жесткие санкции должны быть введены за искусственно созданную задолженность, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Ранее газета "Известия" сообщила, что Минюст предлагает приравнять количество штрафов за невыплату зарплаты в срок к числу сотрудников, не получивших деньги. Как пишет издание, в подавляющем большинстве случаев это квалифицируют как одно правонарушение, за которое по ч. 6 ст. 5.27 КоАП юрлицу выписывают штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
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"То, что предлагается, считаю, что заслуживает поддержки, и действительно нужно добиваться того, чтобы у нас задолженность вообще не формировалась, а если она формировалась искусственно, то в этом случае вообще должна быть серьезная ответственность - когда у работодателя есть средства, но он специально не выплачивает, тянет время, зарабатывая таким образом на судьбах, на здоровье, на нервах людей", - сказал Нилов РИА Новости.
Он пояснил, что предприятию может быть выгодно не выплачивать зарплату. "Понимая, что можно заплатить штраф, это будет выгоднее, потому как прокрутив деньги, можно заработать больше, а то, что у людей семьи, свои планы, проблемы и кредиты, которые нужно оплачивать, пени за просроченные выплаты, об этом они, конечно, не думают", - сказал глава думского комитета.
"Поэтому я согласен с дифференцированным подходом, но относительно санкций максимальных и минимальных, здесь, конечно, нужно посмотреть, пообсуждать", - добавил депутат.
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Ярослав НиловГосдума РФРоссияОбщество
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