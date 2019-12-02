Омбудсмен: родителей перед разводом нужно обучать общению с ребенком

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Родители, которые приняли решение развестись, должны пройти специальную службу медиации, которая будет учить их общению с ребенком в период развода, заявила уполномоченный по правам ребенка в Ксения Мишонова. Родители, которые приняли решение развестись, должны пройти специальную службу медиации, которая будет учить их общению с ребенком в период развода, заявила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье

Ранее она сообщала, что в 2018 году участились случаи, когда один из родителей лишает другого общения с ребенком. Для решения этой проблемы, по ее словам, аппарат уполномоченного планирует инициировать поправки в законодательство. Мишонова предложила приравнять к похищению удержание ребенка одним родителем и нарушение его права на общение с другим родителем вопреки решению суда.

"Нужно не давать развода родителям, пока они не пройдут службу медиации, где им расскажут, как готовить ребенка к разводу... Психологические уроки: что будет, если вы расстанетесь", - сказала Мишонова в ходе круглого стола в Госдуме.

Омбудсмен также добавила, что нельзя давать развод родителям, пока не определена дальнейшая судьба ребенка: как и где он будет жить, а также в каком порядке общаться с родителями.

"Сначала мы разводимся, делим имущество, а когда что-то идет не так, мы бежим в суд и начинаем определять место жительства и порядок общения. Детей надо защищать от произвола взрослых. Они не должны быть заложниками родительских споров",- заключила Мишонова.