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РИА Новости

Омбудсмен: родителей перед разводом нужно обучать общению с ребенком

12:33 02.12.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина Ксения Мишонова
 Ксения Мишонова
© РИА Новости / Нина Зотина
Ксения Мишонова. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Родители, которые приняли решение развестись, должны пройти специальную службу медиации, которая будет учить их общению с ребенком в период развода, заявила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.
Ранее она сообщала, что в 2018 году участились случаи, когда один из родителей лишает другого общения с ребенком. Для решения этой проблемы, по ее словам, аппарат уполномоченного планирует инициировать поправки в законодательство. Мишонова предложила приравнять к похищению удержание ребенка одним родителем и нарушение его права на общение с другим родителем вопреки решению суда.
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"Нужно не давать развода родителям, пока они не пройдут службу медиации, где им расскажут, как готовить ребенка к разводу... Психологические уроки: что будет, если вы расстанетесь", - сказала Мишонова в ходе круглого стола в Госдуме.
Омбудсмен также добавила, что нельзя давать развод родителям, пока не определена дальнейшая судьба ребенка: как и где он будет жить, а также в каком порядке общаться с родителями.
"Сначала мы разводимся, делим имущество, а когда что-то идет не так, мы бежим в суд и начинаем определять место жительства и порядок общения. Детей надо защищать от произвола взрослых. Они не должны быть заложниками родительских споров",- заключила Мишонова.
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Уполномоченный напомнила, что, согласно официальной статистике по разводам, 70% современных детей прошли через расставание родителей. По данным аппарата, за текущий период 2019 года рассмотрено 155 обращений по родительским спорам. Кроме того, в ходе открытых уроков для старшеклассников около половины из них признаются омбудсмену, что не хотят повторить модель своей семьи.
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Ксения МишоноваГосдума РФОбщество
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