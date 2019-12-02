Совбез Молдавии обсудит поставки газа и ряд громких дел, заявил Додон

КИШИНЕВ, 2 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге в понедельник, что 4 декабря собирает заседание Высшего совета безопасности для обсуждения вопроса поставок газа, а также прояснения ситуации по ряду громких дел.
"На этой неделе будет созвано заседание Высшего совета безопасности в новом составе, в повестке будет четыре темы. Мы должны обсудить с коллегами "Молдовагаз" и других предприятий области энергетики уровень подготовки к ситуации после 1 января, у нас нет определённости относительно транзита газа через Украину", - сказал Додон.
По словам президента, в новом контракте с "Газпромом" предусмотрены два сценария получения газа в ситуации, когда Украина откажется от транзита. Также во время заседания речь будет идти о выводе миллиарда долларов из банковской системы Молдавии в 2014 году, о концессии аэропорта в Кишиневе, а также о скандале с прослушиванием журналистов.
"Поднимется также вопрос о втором паспорте Владимира Плахотнюка, информацию о котором подтвердила Служба информации и безопасности", - добавил Додон.
Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года.