Совбез Молдавии обсудит поставки газа и ряд громких дел, заявил Додон

По словам президента, в новом контракте с "Газпромом" предусмотрены два сценария получения газа в ситуации, когда Украина откажется от транзита. Также во время заседания речь будет идти о выводе миллиарда долларов из банковской системы Молдавии в 2014 году, о концессии аэропорта в Кишиневе, а также о скандале с прослушиванием журналистов.