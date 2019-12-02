В Саратове ищут бойцовскую собаку, напавшую на женщину и ребенка

"В отдел полиции поступило два заявления о том, что 28 ноября в 21.30 (20.30 мск) в помещении магазина по улице Пономарева собака бойцовской породы укусила ребенка 2013 года рождения и ее маму... Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения указанной собаки, установление личности и места жительства ее хозяина", - сказал собеседник агентства.

К сообщению приложена запись с автомобильного видеорегистратора, запечатлевшая, как мужчина подводит к магазину за ошейник собаку без намордника и поводка, оставляет ее на улице, а сам заходит внутрь. Вскоре к магазину подходят женщина с ребенком, собака стала кружить вокруг них, а затем вместе с ними ворвалась в магазин. Момента нападения камера не засняла, однако видно, что за дверями идет активное движение, и на помощь женщине с ребенком бегут другие люди.