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РИА Новости

В Саратове ищут бойцовскую собаку, напавшую на женщину и ребенка

12:15 02.12.2019
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© Pixabay / Andr SommerhЗлая собака
Злая собака
© Pixabay / Andr Sommerh
Злая собака. Архивное фото
САРАТОВ, 2 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в Саратове устанавливает местонахождение собаки, которая напала на женщину с маленькой дочерью в помещении магазина, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе областного главка МВД.
"В отдел полиции поступило два заявления о том, что 28 ноября в 21.30 (20.30 мск) в помещении магазина по улице Пономарева собака бойцовской породы укусила ребенка 2013 года рождения и ее маму... Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения указанной собаки, установление личности и места жительства ее хозяина", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что потерпевшие направлены на прохождение судмедосвидетельствования.
Полиция проводит проверку по сообщению о нападении собаки, добавили в главке.
В паблике "Саратов онлайн" в соцсети "ВКонтакте" в воскресенье появилась запись о том, что 28 ноября в магазине "Магнит" на улице Пономарева в Заводском районе собака накинулась и покусала автора сообщения и ее ребенка, а также людей, которые пришли на помощь, при этом "хозяин ничего не предпринял и скрылся".
К сообщению приложена запись с автомобильного видеорегистратора, запечатлевшая, как мужчина подводит к магазину за ошейник собаку без намордника и поводка, оставляет ее на улице, а сам заходит внутрь. Вскоре к магазину подходят женщина с ребенком, собака стала кружить вокруг них, а затем вместе с ними ворвалась в магазин. Момента нападения камера не засняла, однако видно, что за дверями идет активное движение, и на помощь женщине с ребенком бегут другие люди.
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СаратовПроисшествия
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